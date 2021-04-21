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Рубрика: В мире

Трамп заявил о серьезном отношении к идее участия в президентских выборах

Бывший американский лидер Дональд Трамп со всей серьезностью рассматривает возможность участия в предвыборной гонке за пост президента США в 2024 году. Об этом он заявил в понедельник в интервью телеканалу Fox News.

Фото: AFP/SAUL LOEB
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Отвечая на вопрос о том, каковы шансы его участия в гонке на следующих президентских выборах, Трамп отметил, что до этого события еще очень далеко. Но к данной идее он относится "со всей серьезностью и более чем серьезно". "С правовой точки зрения я бы пока не хотел распространяться об этом", - подчеркнул бывший хозяин Белого дома.

При этом Трамп напомнил, что по итогам последних выборов он заручился голосами более 75 миллионов американцев, и у него сохраняется высокий уровень поддержки, пишет ТАСС.

Ранее Трамп заявлял, что намерен принять окончательное решение о возможности вновь баллотироваться на пост главы государства после промежуточных выборов в стране, которые состоятся в 2022 году. "Согласно данным всех опросов, от меня хотят, чтобы я снова баллотировался. Но мы посмотрим, мы подумаем", - отметил бывший американский лидер. Он рассказал, что намерен сосредоточиться на поддержке республиканцев, которые претендуют на места в палате представителей конгресса США.

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