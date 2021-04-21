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Рубрика: В мире

Украинский эксперт предрек своей стране "бессмысленный и беспощадный" бунт

На Украине на фоне ухудшения социально-экономической ситуации можно ожидать "бессмысленный и беспощадный" бунт. Такое мнение озвучил украинский эксперт Валентин Землянский, отметив, что о достоинстве в стране "уже давно речи не идет".

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Землянский напомнил: еще в 2013 году предупреждали, что все происходящее в итоге приведет к глобальной нищете, а население перестанет быть наивысшим социальным приоритетом для государства. Сейчас в стране осталось очень мало не дискредитировавших себя политиков, которым граждане могут поверить и за которыми они могут пойти на протест, отметил эксперт.

По его словам, украинцы четко понимают, что их всех "кинули", причем сделали это дважды - сначала в 2014-м, а затем после президентских выборов в 2019 году, пишет РИА Новости. Страну ждет уже не протест или "майдан", а сметающий все бессмысленный и беспощадный бунт. Украинцы уже не будут разбираться, кто в каком правительстве и при каком президенте работал, уверен Землянский.

Украина обречена - с таким заявлением ранее выступил украинский бизнесмен, входивший в 2020 году в топ-30 самых богатых жителей республики, Евгений Черняк. Он озвучил две причины, по которым так считает. Первая - запредельно высокие налоги для украинских предпринимателей. По мнению Черняка, примерно 80 процентов бизнесменов скоро начнут выводить активы за рубеж, чтобы не платить налоги дома. Вторая беда, соответственно, низкие зарплаты и удручающая ситуация на рынке труда. Черняк на сомневается, что на фоне пандемии все станет еще хуже.

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