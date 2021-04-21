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21.04.2021 20:57
Рубрика: Власть

В Госдуме готовят новые меры по борьбе с зарубежным вмешательством

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуме подготовят законопроекты, направленные против вмешательства в российские выборы и деструктивного влияния на россиян. Об этом сообщил глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
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По словам политика, через неправительственные и некоммерческие организации распространяются оскорбления в адрес России. Кроме того, с их помощью совершаются попытки оказать деструктивное влияние на граждан.

Он уточнил, что эти организации подконтрольны Западу, однако цели своей работы скрывают. Они имитируют социальную ориентированность.

Такая деятельность, а также попытки вмешиваться в избирательный процесс, подчеркнул глава комиссии, "не останутся незамеченными и получат достойный ответ, в том числе на законодательном уровне".

Он рассказал, что готовящиеся инициативы лежат в русле предостережений странам Запада, озвученных президентом в Послании Федеральному Собранию. Речь о заявлении российского лидера о недопустимости пересечения в отношении России "красной линии".

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