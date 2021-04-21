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21.04.2021 06:28
Рубрика: Власть

В Госдуме заявили о попытках стран Запада изолировать Россию

События последнего месяца явно показали желание Запада сдержать развитие России и не допустить ее укрепления на международной арене. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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По его словам, с подачи США запущены механизмы информационной, экономической, политической и дипломатической изоляции нашей страны. "Отсюда и новые санкции, высылки наших дипломатов, обострение локальных конфликтов, стремление сорвать крупные международные проекты, среди которых "Северный поток-2", - цитирует депутата РИА Новости.

Особое беспокойство вызывает усиление военного присутствия у российских границ, нагнетание военно-политической обстановки и конфронтации. Запад пытается опустить перед Россией железный занавес, оборвав все возможности для диалога и взаимного доверия, заявил Шеремет. При этом плацдармом для обострения и эскалации конфликта выбраны приграничные страны, среди которых главная ставка сделана на Украину.

"Они пытаются постоянно ткнуть палкой медведя, не задумываясь о последствиях. Если медведь проснется, то мало потом никому не покажется", - заключил представитель Госдумы.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал безобразием и провокацией действия США и НАТО, которые стягивают войска к российским границам. Сенатор считает, что таким образом Запад подталкивает Украину, хочет ее руками втянуть Россию в конфликт. "Мы принимаем адекватные меры, потому что мы должны понимать, что в случае любого обострения ситуации должны будем дать достойный ответ", - сказал Джабаров, подчеркнув, что угрожать России бесполезно.

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