В Instagram появится возможность скрывать оскорбления

В Instagram появится возможность скрывать сообщения с оскорбительным фразами. Новый алгоритм будет автоматически фильтровать оскорбительные слова, фразы, а также негативные или неприличные эмодзи, сообщается в блоге соцсети.

В компании отметили, что новый инструмент ориентирован на запросы в личные сообщения, потому что именно через них люди обычно сталкиваются с оскорблениями в свой адрес. Новая функция будет работать аналогично фильтрам комментариев под публикациями. Включить ограничения можно в новом разделе в настройках конфиденциальности.

Фильтр станет доступен в некоторых странах уже в ближайшие недели. В дальнейшем география будет расширяться.