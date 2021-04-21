В Сеть выложили трейлер документального фильма "Дуров"

Многие, кто не попал на масштабную презентацию нового онлайн-кинотеатра Kion, жалели, что им не удалось посмотреть трейлеры новых проектов. Однако первый трейлер уже открыли для всех.

Речь о документальном фильме "Дуров" об основателе и генеральном директоре "Вконтакте" и Telegram Павле Дурове. В онлайн-кинотеатре состоится премьера картины о человеке, который говорит: "Я буду интернет-тотемом". Эти слова есть в трейлере.

Впервые в России этой загадочной фигуре будет посвящена кинобиография. По словам создателей, "Дуров" - это фильм-портрет, собранный из историй его знакомых, друзей и коллег, это огромный пазл из воспоминаний, свидетельств и эпизодов, всплывающих в памяти всех людей, кто окружал его на разных этапах жизни.

Лента "Дуров" участвует в конкурсной программе Московского международного кинофестиваля в секции "Документальное кино". Конкурсный показ фильма состоится 24 апреля. Сразу после показа ленту могут посмотреть зрители онлайн-кинотеатра.