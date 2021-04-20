Фильмы о Дурове и Сахарове покажут в онлайн-кинотеатре Kion

В Москве, в 9-м павильоне киностудии "Мосфильм" состоялась масштабная презентация нового онлайн-кинотеатра Kion. Павильон, который предназначен для декораций, едва вместил всех желающих - пожалуй, не было такого человека, имеющего отношения к миру кино, телевидения и онлайн-платформ, который бы туда не приехал. От Константина Эрнста, Сергея Сельянова и Александра Акопова до студентов киношкол, которым удалось раздобыть пригласительные через своих педагогов и кураторов.

Почему такой интерес? За новым онлайн-кинотеаром, в названии которого нетрудно угадать игру букв и слово "кино", стоит "МТС Медиа". И его презентовали как часть экосистемы - сегодня такое в тренде. В принципе, кинотеатр уже начал свою работу, у него даже открылись странички в соцсетях. В словах Вячеслава Николаева - президента МТС, который открыл презентацию, было даже что-то пугающее. Кино и сериалы в нашей жизни - часть работы некоего цифрового консьержа, так Николаев обозначил понятие экосистемы. Пища духовная, как пища насущная. А тут еще было дано определение для онлайн-кинотеатра Kion - "гипермаркет впечатлений". Почему так? Николаев честно сказал, что иметь большую базу данных мало, чтобы заинтересовать людей. Самое важное, что способно их затронуть - это эмоции. И ничто так не способно вызывать у человека эмоции, как кино.

После Николаева на сцену, где благодаря многочисленным экранам разворачивалось цифровое шоу, поднялся генеральный директор "МТС-Медиа", известный продюсер Игорь Мишин. Он дал всем понять, что время, которое прошло с тех пор, как его назначили на новый пост, не потрачено зря. Командой Kion переработаны все тенденции рынка, от импакта - фильмов и сериалов с социальным подтекстом до веб-сериалов, коротких, по 15 минут. Все это нашло новое отражение в работе онлайн-кинотеатра. В презентации Мишина были слова о том, что готовясь к открытию Kion, команда изобрела новое слово по отношению к кино - "продуктологи". Обозреватель "РГ" переиначила его по-своему и предложила бы команде новое понятие - "упаковщики".

Да, тенденция времени в том, что сейчас столько фильмов и сериалов, что обычному человеку не успеть посмотреть даже те, что в тренде. И большинство наших онлайн-кинотеатров и их маркетинговые службы заняты сейчас тем, что "переупаковывают" кино так, чтобы привлечь внимание именно к себе. На Kion (а название кинотеатра еще и отсылает особо догадливых к фильму "Матрица. Революция", где была планета Зион, на которой проходила одна из лучших вечеринок в истории кино) в плане "упаковки" преуспели. Игорь Мишин за один вечер преподнес столько горячих новостей, сколько хватило бы на целый ряд праздничных событий. Для начала было рассказано о том, что в рамках партнерства с Первым каналом премьеры некоторых весьма ожидаемых сериалов вначале пройдут в этом онлайн-кинотеатре, а уж потом появятся в эфире "первой кнопки". Это касается таких проектов, как "Чиновница" Оксаны Карас, "Вертинский" Авдотьи Смирновой, "Большой" Валерия Тодоровского, "Тест на беременность-3" и других.

Всего же в онлайн-кинотеатре можно будет найти, как обещают, более 200 ТВ-каналов, тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов. Но самое интересное - проекты собственного производства - Kion Originals. Это сериалы, полнометражные художественные и документальные фильмы. До конца 2021 года будет показано порядка 30 премьер. Это не так уж и много, учитывая, что некоторые другие российские онлайн-платформы сейчас стремятся к тому, чтобы выпускать по премьере каждую неделю. А в самом крупном онлайн-кинотеатре мира Netflix выходит около 30 новинок в месяц.

Однако Kion пошел дальше, чем Netflix, он представил свою собственную технологическую разработку - новый жанр под названием киносторис. Он позволяет зрителю самостоятельно выбирать, как смотреть фильм или сериал: в виде привычного полнометражного фильма или в формате сериала, сюжетно и технологически разделенного на эпизоды по 10 минут. Первый проект в жанре киносторис - комедия о самоизоляции в деревне "Афера", уже с 20 апреля доступна на Kion. По сюжету жители деревни, годами страдающие от нападок братьев-маргиналов Поповых (актеры Данила Стеклов, Александр Волохов и Артем Гайдуков), вступают в коллективный сговор и скрывают от них факт окончания режима самоизоляции. Вторым проектом станет комедия "Отец Сергий" - это сериал с элементами фантастики и мистики. Например, в нем появляются модные нынче в российских фильмах и сериалах вампиры.

Из оригинальных проектов уже с сегодняшнего дня в кинотеатре доступны те, о которых речь ниже. Отметим, что о большинстве из них уже было коротко рассказано в "РГ".

Черная романтическая комедия "Секреты семейной жизни" о нестандартном подходе к разрешению кризиса отношений между мужем и женой. Главный герой сериала-детектива "Хрустальный" - Сергей Смирнов, один из лучших охотников на серийных убийц. Он вынужден вернуться в родной город, чтобы поймать того, кто убивает детей. В поисках преступника ему предстоит и самому преодолеть последствия собственной детской травмы. Сюжет сериала основан на реальных событиях. Премьера лучшего дебюта "Кинотавра-2020" - фильма "Маша" Анастасии Пальчиковой состоится в онлайн-кинотеатре на эксклюзивной основе. Это драма о девочке-подростке, взросление которой проходило в 90-е годы.

В апреле и мае Kion представит два документальных проекта. Это фильм "Дуров" Родиона Чепеля. Первая биография основателя социальной сети "Вконтакте" и мессенджера Telegram. Картина будет представлена в конкурсе документального кино 43-го Московского международного кинофестиваля, и сразу после фестивальной премьеры, 24 апреля, будет доступна на Kion.

В фильме "Сахаров" Романа Супера главные роли исполняют Алексей Усольцев и Чулпан Хаматова. Выход картины ожидается 21 мая 2021 года, он приурочен к 100-летию ученого с мировым именем.

В числе крупных сериальных премьер в ближайшее время на Kion - экранизация романа Александра Терехова "Немцы" с Евгением Коряковским, Дарьей Урсуляк и Анной Завтур в ролях. Главный герой, журналист с немецкой фамилией Эбергард, окажется в водовороте политических интриг. Сериал вошел в программу "Первая серия" 43-го Московского международного кинофестиваля. Сразу после премьеры на ММКФ он появится в сети. Сериал "Клиника счастья" с Дарьей Мороз и Анатолием Белым - это мелодрама. Главная героиня - Алена Липницкая, вместе со своими коллегами, помогает клиентам наладить личную жизнь. В основе сериала - реальные истории.

Игорь Мишин отметил в презентации, что новый онлайн-кинотеатр собрал вокруг себя "ожерелье продюсеров" и сильную команду авторов. Действительно, судя по фамилиям, все крупные игроки рынка задействованы командой в процессе работы. Отвлечь их могут только предложения, поступающие от мирового Netflix - говорят, что для него уже снимаются несколько российских сериалов. Однако и заявки от желающих работать с Kion измеряются тысячами. А чтобы масштабы не пугали, Мишин успокоил аудиторию словами "ирония и самоирония - это наше все". Они дают надежду, что с Kion будет легко работать всем - и тем, кто создает кино, и тем, кто его смотрит.