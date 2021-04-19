"Секреты семейной жизни": сериал о борьбе с интернет-злом

У молодой супружеской пары в отношениях полный разлад. Былую страсть поглотила бытовуха, муж постоянно в телефон залипает, лайкает посторонних женщин, на жену ноль внимания. К разводу дело неминуемо идёт. А работают они в одной конторе, рекламном агентстве, которое специализируется на сотрудничестве с инфлюэнсерами. Короче, платят там всяким блогерам и блогершам, чтобы они у себя в соцсетях рекламировали товары спонсоров, как-то так.

И одна как раз инстаблогерша, грудастая пропагандистка веганства с замашками провинциальной хабалки, мало того что сильно опоздала на деловую встречу с несчастной в браке девушкой, так ещё и давай с порога грубить и разные гадости выговаривать. Та со злости хвать спонсорскую портативную дрель - и кругом всё в крови, а инстаблогерша с дырочкой в голове лежит бездыханная.

Ситуация, конечно, хуже некуда. Но попытки супругов сообща её разрулить - довольно суматошные, надо заметить - пробивают ледяную стену между ними, и совместное совершение уголовно наказуемых деяний даёт чуть было не развалившейся семье второй шанс, которым надо ещё распорядиться правильно. При этом ком непредвиденных последствий убийства инстадивы всё нарастает и так и норовит обрушиться всей массой.

Комедийный сериал "Секреты семейной жизни" - один из первых эксклюзивных релизов новой стриминговой платформы Kion, которая запускается на базе онлайн-кинотеатра МТС. И есть основания полагать, что своего благодарного зрителя он найдёт. Потому что концепция, судя по первым трём эпизодам, вырисовывается потенциально выигрышная, нацеленная, так сказать, на удовлетворение общественного запроса. А именно: ультрасовременной формации Бонни и Клайд радикальными методами борются с ультрасовременной формации злом - с тем злом, что в интернете нынче повсюду расплодилось. Помимо упомянутой первой жертвы (у неё потом вскрываются грехи потяжелее хамства) это, например, пранкер с YouTube - премерзкий тип вроде устроившего недавно ДТП на Смоленской площади лихача.

Больше всего "Секреты" похожи на "Текст" Шипенко-Глуховского, только без напускной многозначительности и всей вот этой "глуховскости", но при этом другой фирменный компонент "Текста", обнажённая натура, к вящей радости, на месте (звезда "Чик" и "Водоворота" Алёна Михайлова в полный рост со всех ракурсов красуется). То есть здесь тоже в том числе про имитацию существования индивида с помощью его же гаджета. Следовательно, тоже ноги из "Мистера Рипли" растут. Плюс задорно, кроваво, за семейные ценности, справедливость и взаимовыручку - и тут уже в качестве референса на ум приходит великолепная "Диета из Санта-Клариты". Только никто никого не ест. По крайней мере, пока.

Есть, правда, и существенные недостатки. В частности, сериал зачем-то очень хочет выглядеть стильно, модно, молодёжно. Прямо из кожи вон лезет. Чуть ли не каждые две секунды в кадр суются анимационные вставки, какие-то фильтры на изображение накладываются, надписи, рисуночки присобачиваются, склейки бешено мелькают. Как будто монтажом занимался 13-летний тиктокер. Это, во-первых, изрядно утомляет, а во-вторых, раз уж взялись за борьбу с интернет-злом, подход должен быть последовательным. Но, пожалуй, спорные визуальные решения полчасика - столько без малого длится эпизод - можно и потерпеть. Достоинства - включая сулящую безграничные перспективы завязку, бодрый темп, чёрный юмор, симпатичный дуэт Петра Скворцова и упомянутой Алёны Михайловой - всё-таки перевешивают.