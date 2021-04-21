В Совете Федерации отметили значимость новых мер поддержки для семей

Новые меры поддержки помогут миллионам семей быстрее справиться с последствия пандемии, считают в Совете Федерации.

Как подчеркнула сенатор Галина Карелова, важно, что большинство из них не носят разового характера. "По сути закладывается на будущее основа новой системы социальной защиты семей, которая будет сопровождать их весь период взросления ребенка - от рождения до его совершеннолетия", - сказала она.

Карелова обратила внимание также на то, что меры поддержки семей с детьми должны начать действовать менее чем через два месяца. По ее мнению, это потребует от законодателей всех уровней высокой оперативности в принятии новых законодательных решений.

Она также отметила неизменность приоритетов, на которые ориентируется президент в своем Послании. Большинство мер поддержки, по ее словам, абсолютная новация. Отдельно сенатор выделила возвращение половины стоимости путевки при поездке ребенка в летний лагерь, помощь неполным семьям и женщинам, которые ждут ребенка, повышение размера больничных по уходу за детьми до 7 лет.

"Как правило, у молодых мам размер больничного невелик, так как их трудовой стаж мал. Эта зависимость для них будет отменена. Теперь женщина будет получать больничный в размере 100% от заработка", - заключила Карелова.