Новости

Байден пообещал привезти семью Флойда в Белый дом на своем самолете 02:59
ВОЗ сообщила о темпах распространения в мире новых штаммов коронавируса 02:57
Суд постановил снова закрыть школы Буэнос-Айреса из-за пандемии COVID-19 02:42
Байден назвал справедливым обвинительный приговор по делу Флойда 02:22
Самолет Learjet 35 разбился при посадке в Бразилии 01:54
Трамп заявил о серьезном отношении к идее участия в президентских выборах 01:32
В Росгидромете рассказали, когда улучшится погода в центре России 01:00
Королева Елизавета II отметит 95-летие в условиях траура по принцу Филиппу 00:58
Число жертв схода поезда в Египте достигло 23 00:53
Экс-полицейский Шовин признан виновным в убийстве Флойда 00:20
Politico: Забор вокруг Капитолия восстановят перед выступлением Байдена 00:19
Стамбульская конференция по Афганистану перенесена на более поздний срок 00:02
"Манчестер Сити" официально сообщил о выходе из Суперлиги 20.04.2021
Младший министр обороны Британии подал в отставку 20.04.2021
Стрельбу в магазине в Нью-Йорке устроил его бывший сотрудник 20.04.2021
Клубы Суперлиги обсудят закрытие проекта 20.04.2021
"Манчестер Сити" вслед за "Челси" намерен покинуть Суперлигу 20.04.2021
В Петербурге госпитализировали мать, напавшую с ножом на 9-летнего сына 20.04.2021
В Госдуме предупредили о последствиях высылки странами ЕС и НАТО дипломатов РФ 20.04.2021
Американские инвесторы заявили о готовности продолжить бизнес в России 20.04.2021
Количество вылечившихся от коронавируса военных превысило 32,7 тысячи 20.04.2021
Гинцбург: Вакциной "Спутник V" уже привиты более 10 млн россиян 20.04.2021
Врачи назвали важные "весенние" анализы 20.04.2021
Приговор экс-главе Балтийского центра диалога культур признан законным 20.04.2021
Путин поручил разработать новую госпрограмму научно-технического развития 20.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
21.04.2021 02:57
Рубрика: Общество

ВОЗ сообщила о темпах распространения в мире новых штаммов коронавируса

Фото: AFP/LUIS TATO Фото: AFP/LUIS TATO
Фото: AFP/LUIS TATO

Британский штамм коронавируса (VOC 202012/01), отличающийся более высокой заразностью, за последнюю неделю был обнаружен еще в пяти странах мира. Их общее число достигло 137.

Фото: iStock
Ученые определили вероятных разносчиков британского штамма COVID-19

Такая информация содержится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). До 85 государств с прежних 80 расширилась география распространения штамма, изначально обнаруженного в ЮАР, а разновидность, впервые выявленная в Бразилии и Японии, сейчас циркулирует в 52 странах (неделей ранее было 50), пишет ТАСС.

Ранее в ВОЗ заявили, что некоторые мутации коронавируса могут быть слишком значительными и не поддаваться действию вакцин. "Чем больше времени уходит на вакцинацию наиболее подверженных риску людей во всем мире, тем больше возможностей мы даем вирусу для изменения и мутаций", - говорится в заявлении. В организации отметили необходимость снижения темпов распространения инфекции, который остается очень высоким в большинстве стран.

В России выявили два новых штамма COVID-19
Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Президент выступит с Посланием Федеральному Собранию
Прибывших из-за границы россиян обяжут сдавать тест на COVID-19 дважды
Захарова: Высылка чешских дипломатов - адекватный ответ на агрессию Праги
Песков назвал условие возвращения послов России и США к работе в дипмиссиях
Власти Москвы не согласовали акции 21 апреля и 1 мая
Кому предназначена вакцина "ЭпиВакКорона"
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19