ВОЗ сообщила о темпах распространения в мире новых штаммов коронавируса

Британский штамм коронавируса (VOC 202012/01), отличающийся более высокой заразностью, за последнюю неделю был обнаружен еще в пяти странах мира. Их общее число достигло 137.

Такая информация содержится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). До 85 государств с прежних 80 расширилась география распространения штамма, изначально обнаруженного в ЮАР, а разновидность, впервые выявленная в Бразилии и Японии, сейчас циркулирует в 52 странах (неделей ранее было 50), пишет ТАСС.

Ранее в ВОЗ заявили, что некоторые мутации коронавируса могут быть слишком значительными и не поддаваться действию вакцин. "Чем больше времени уходит на вакцинацию наиболее подверженных риску людей во всем мире, тем больше возможностей мы даем вирусу для изменения и мутаций", - говорится в заявлении. В организации отметили необходимость снижения темпов распространения инфекции, который остается очень высоким в большинстве стран.