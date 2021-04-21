Видео: трактор при столкновении с легковой машиной развалился пополам

Для эффектной аварии, такой, чтобы видео потом попало в топы YouTube, нужно совсем немного. Ограниченная видимость, плохое сцепление с дорогой, дефекты дорожного покрытия и, конечно же, пренебрежительное отношение к ПДД со стороны хотя бы одного из участников аварии. Ну а если правила нарушают сразу несколько водителей, как на этом видео из Южной Африки, то, конечно же, столкновение будет очень зрелищным.

Очевидно, что первым нарушил правило тракторист, выезжавший со второстепенной грунтовки на асфальт. Помня, что за спиной у него тяжелый прицеп, который непросто будет вытянуть на небольшой подъем, он решил сходу выскочить на главную дорогу и надеялся, что едущий справа владелец легковушки его поймет и простит, вовремя заметит и снизит скорость.

Но тот, как назло, тоже оказался не дисциплинированным водителем. Видя помеху перед собой и имея достаточно времени для того, чтобы снизить скорость или просто объехать трактор, он предпочел продолжить движение по прямой.

Столкновение было столь стремительным, что нос трактора срезало, как бритвой. Как находившиеся в легковушке люди пережили столкновение, по видео узнать невозможно, а вот тракторист и его пассажиры отделались лишь легким испугом.