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21.04.2021 08:00
Рубрика: Видео

Видео: трактор при столкновении с легковой машиной развалился пополам

Текст: Вадим Давыденко

Для эффектной аварии, такой, чтобы видео потом попало в топы YouTube, нужно совсем немного. Ограниченная видимость, плохое сцепление с дорогой, дефекты дорожного покрытия и, конечно же, пренебрежительное отношение к ПДД со стороны хотя бы одного из участников аварии. Ну а если правила нарушают сразу несколько водителей, как на этом видео из Южной Африки, то, конечно же, столкновение будет очень зрелищным.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Очевидно, что первым нарушил правило тракторист, выезжавший со второстепенной грунтовки на асфальт. Помня, что за спиной у него тяжелый прицеп, который непросто будет вытянуть на небольшой подъем, он решил сходу выскочить на главную дорогу и надеялся, что едущий справа владелец легковушки его поймет и простит, вовремя заметит и снизит скорость.

Но тот, как назло, тоже оказался не дисциплинированным водителем. Видя помеху перед собой и имея достаточно времени для того, чтобы снизить скорость или просто объехать трактор, он предпочел продолжить движение по прямой.

Столкновение было столь стремительным, что нос трактора срезало, как бритвой. Как находившиеся в легковушке люди пережили столкновение, по видео узнать невозможно, а вот тракторист и его пассажиры отделались лишь легким испугом.

Видео: выезд из парковки стал для автомобилистки серьезным испытанием
#видео