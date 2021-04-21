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21.04.2021 14:30
Рубрика: Легковые авто

Владельцы Kia Seltos попали под замену двигателей

Текст: Константин Руссов

Kia объявила об отзывной кампании, которая затронет 147 249 кроссоверов Soul и Seltos. Все они отправятся на бесплатную замену двигателей.

Фото: Пресс-служба Kia.
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У двухлитрового двигателя, которым комплектуются Kia Soul и Seltos, обнаружен дефект маслосъёмных колец, который возник в результате нарушений технологического процесса термообработки.

Дилеры Kia проведут диагностику двигателей кроссоверов, в случае наличия повреждений мотор будет заменён на новый.

Отзывная кампания касается Kia Soul и Seltos, проданных в США, о дефектных авто в России пока ничего не сообщается.

В нашей стране Kia Seltos и Soul также предлагаются с двухлитровым MPI мощностью 149 и 150 л.с. соответственно. Цены на модели начинаются от 1 1 269 900 и 1 189 900 рублей.

#Kia