Владельцы Kia Seltos попали под замену двигателей

Kia объявила об отзывной кампании, которая затронет 147 249 кроссоверов Soul и Seltos. Все они отправятся на бесплатную замену двигателей.

У двухлитрового двигателя, которым комплектуются Kia Soul и Seltos, обнаружен дефект маслосъёмных колец, который возник в результате нарушений технологического процесса термообработки.

Дилеры Kia проведут диагностику двигателей кроссоверов, в случае наличия повреждений мотор будет заменён на новый.

Отзывная кампания касается Kia Soul и Seltos, проданных в США, о дефектных авто в России пока ничего не сообщается.

В нашей стране Kia Seltos и Soul также предлагаются с двухлитровым MPI мощностью 149 и 150 л.с. соответственно. Цены на модели начинаются от 1 1 269 900 и 1 189 900 рублей.