Владимир Путин призвал обеспечить рост доходов граждан

Обеспечить рост реальных доходов граждан - одна из приоритетных задач, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках своего ежегодного послания Совету Федерации.

"Сегодня важно восстановить и обеспечить рост доходов россиян, добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью", - сказал он.

Путин подчеркнул, что государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации. Он напомнил, что в стране уже есть выплаты нуждающимся семьям, однако отметил, что меры поддержки будут расширены.

Президент поручил правительству подготовить целостную систему мер поддержки к 1 июля.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию.