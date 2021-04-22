Американская разведка прогнозирует рост транснациональной преступности

Удивительно, но о предполагаемом росте уровня транснациональной преступности международному полицейскому сообществу стало известно из доклада американских спецслужб. Казалось бы, у полиции и разведки разные сферы интересов. Одни борются с криминалом, другие охотятся за государственными тайнами.

Однако точки соприкосновения все же нашлись. Как выяснилось, активность криминала теперь напрямую связана с межгосударственными отношениями.

Президент российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Юрий Жданов рассказал "Российской газете", какие криминальные угрозы спрогнозировали разведчики США для себя, России и мира.

Юрий Николаевич, почему информацию о возможном всплеске криминала вы получили именно из документов американской разведки? Что это за документы?

Юрий Жданов: Мы изучали несколько документов. Сначала - доклад разведчиков о прогнозе на двадцать лет вперед. Он так и называется - "Глобальные тенденции-2040". Затем - ежегодный отчет об угрозах национальной безопасности Соединенных Штатов во всем мире. Этот отчет предоставлен комитету Конгресса по разведке, комитету по делам вооруженных сил Палаты представителей и Сената. Они провели обсуждение отчета 14 и 15 апреля.

По мнению американских разведчиков, киберпреступность в чистом, так сказать, виде сегодня просто отсутствует как явление

Вот в этом отчете разведчики, как они считают, предоставили "подробную, независимую и неприукрашенную разведывательную информацию, которая необходима политикам, оперативникам и сотрудникам местных правоохранительных органов для защиты жизни американцев и интересов Америки в любой точке мира".

Звучит внушительно. Но, как я понял, эта информация оказалась важна не только для американцев.

Юрий Жданов: Да. Мы, полицейские, обратили внимание на проблемы транснациональной организованной преступности. Выяснилось, что пандемия создала некоторые проблемы для торговцев наркотиками. В основном из-за ограничений на передвижение.

Но наркобароны это сумели преодолеть, и количество смертей от передозировок увеличилось. Доминируют мексиканские торговцы кокаином, фентанилом, героином, марихуаной и метамфетамином. Угроза для России точно такая же, как и для США - в этом году будет наверняка достигнут успех в производстве высококачественного фентанила с использованием химических прекурсоров из Азии. Фентанил - причина почти половины всех смертей от передозировки.

А наркомафия - это обязательно вооруженные разборки, разбои и грабежи. И что важно для экономики - финансовые схемы для отмывания доходов, в том числе и с помощью киберинструментов. Дальше уже несложно протянуть цепочку и к финансированию терроризма.

Кстати, авторы доклада ожидают, что в США сейчас хлынет новый поток беженцев из Южной и Центральной Америки, в Европу - из Северной Африки и Ближнего Востока. А к нам - из Юго-Восточной и Средней Азии. Этому способствуют высокий уровень преступности и слабые рынки труда в этих странах. Правда, есть небольшая надежда на карантин.

Но киберпреступников карантин никак не сдерживает.

Юрий Жданов: В России уж точно. У нас происходит более трети краж всех персональных данных в мире - из банков, финансовых и страховых компаний. В прошлом году в мире таких утечек было зафиксировано 202, что привело к компрометации 486 миллионов персональных данных и платежной информации. В России число утечек в финансовом секторе выросло с 52 до 71 случая, что привело к утечкам 13,4 миллиона записей пользовательских данных.

Новые приложения искусственного интеллекта могут стать потенциальными целями для манипуляций с любыми данными, чтобы исказить их результаты

При этом больше половины таких хищений в мире приходится на долю так называемых внешних злоумышленников, которые не являются сотрудниками банков и компаний. Зато в России воруют информацию в основном свои же, но непривилегированные работники. На их счету - 82 процента хищений.

У американцев похожие проблемы?

Юрий Жданов: Что характерно, американская разведка вообще не говорит о киберпреступниках как таковых. Ну, мол, хакер просто захотел украсть деньги. Или, на худой конец, продать чужие данные, пошантажировать корпорацию угрозой сбоев в программах, нарушением работы коммуникаций. И опять же, заработать на этом деньги. Создается впечатление, что любые кибератаки, по мнению их джеймсов бондов, - дело рук вражеских государственных спецслужб. Ну, или эти преступники сотрудничают с государственными структурами.

То есть, по мнению американских разведчиков, киберпреступность в чистом, так сказать, виде просто отсутствует как явление?

Юрий Жданов: Выходит, что так. Их аналитики почему-то считают, что многие опытные иностранные киберпреступники, нацеленные на США, поддерживают взаимовыгодные отношения с другими государствами, которые предлагают им безопасное убежище или извлекают выгоду из их деятельности. Например, по информации американской разведки, цитирую: "Северная Корея провела киберкражу финансовых учреждений и криптовалютных бирж по всему миру, потенциально похитив сотни миллионов долларов". Сделано это было, вероятно, для финансирования ядерных и ракетных программ.

Американские аналитики также утверждают, что не только правительства, но и многие компании будут иметь мощные инструменты для улучшения индивидуализированного маркетинга или продвижения определенной повестки. Например, такие, как манипуляции с видео или другие глубокие подделки. А новые приложения искусственного интеллекта могут стать потенциальными целями для манипуляций с любыми данными, чтобы исказить их результаты. Открывается широчайшее поле для деятельности преступников.