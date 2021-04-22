АТОР: Организованные туристы вернутся из Турции и Танзании до 1 мая

"По нашим оценкам, до 1 мая - период с 15 апреля по 1 мая, две недели - это самый продолжительный период отдыха для наших туристов, что в Танзании, что в Турции", - заявила на пресс-конференции исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

По ее словам, речь идет о нескольких десятках тысяч туристов: в Турции сейчас находится более 50 тысяч человек, в Танзании - порядка 6 тысяч туристов.

Ранее российские власти приняли решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией. Ограничения продлятся до 1 июня.

Новые правила были введены из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в ряде стран. Так, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 1% от всех вернувшихся туристов сдают в России положительный тест на коронавирус. Наибольшую проблему представляет Турция, где за последние недели заболеваемость выросла почти в четыре раза.