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22.04.2021 17:12
Рубрика: В мире

АТОР: Организованные туристы вернутся из Турции и Танзании до 1 мая

Текст: Василий Кошкин
Все организованные российские туристы вернутся из Турции и Танзании до 1 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

"По нашим оценкам, до 1 мая - период с 15 апреля по 1 мая, две недели - это самый продолжительный период отдыха для наших туристов, что в Танзании, что в Турции", - заявила на пресс-конференции исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

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По ее словам, речь идет о нескольких десятках тысяч туристов: в Турции сейчас находится более 50 тысяч человек, в Танзании - порядка 6 тысяч туристов.

Ранее российские власти приняли решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией. Ограничения продлятся до 1 июня.

Новые правила были введены из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в ряде стран. Так, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 1% от всех вернувшихся туристов сдают в России положительный тест на коронавирус. Наибольшую проблему представляет Турция, где за последние недели заболеваемость выросла почти в четыре раза.

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