АТОР: Полеты на курорты Египта могут возобновить во второй половине мая

Полеты на египетские курорты могут возобновиться во второй половине мая. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"По нашей информации, предварительной, эта дата вряд ли придется на майские праздники. Скорее всего, вторая половина мая", - заявила Ломиидзе, которую цитирует ТАСС.

По ее словам, прогноз базируется на информации, которая есть в "публичном поле", а также на "инсайде".

На прошлой неделе замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что чартерные рейсы на курорты Египта - Хургаду и Шарм-эш-Шейх - будут открыты в ближайшее время.

Россия полностью остановила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения самолета "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Инцидент был квалифицирован как теракт.

В январе 2018 года указом президента РФ Владимира Путина было возобновлено регулярное авиасообщение с Каиром, столицей Египта. Чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами остается закрытым.

Россия неоднократно проводила инспекции инфраструктуры аэропортов в Египте. Последняя инспекция проходила с 27 января по 4 февраля.