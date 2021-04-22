АТОР: Полеты на курорты Египта могут возобновить во второй половине мая

"По нашей информации, предварительной, эта дата вряд ли придется на майские праздники. Скорее всего, вторая половина мая", - заявила Ломиидзе, которую цитирует ТАСС.
По ее словам, прогноз базируется на информации, которая есть в "публичном поле", а также на "инсайде".
На прошлой неделе замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что чартерные рейсы на курорты Египта - Хургаду и Шарм-эш-Шейх - будут открыты в ближайшее время.
Россия полностью остановила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения самолета "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Инцидент был квалифицирован как теракт.
В январе 2018 года указом президента РФ Владимира Путина было возобновлено регулярное авиасообщение с Каиром, столицей Египта. Чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами остается закрытым.
Россия неоднократно проводила инспекции инфраструктуры аэропортов в Египте. Последняя инспекция проходила с 27 января по 4 февраля.