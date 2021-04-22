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22.04.2021 16:05
Рубрика: Легковые авто

Автосалон в Токио отменен. Опасность коронавируса не миновала

Текст: Константин Руссов
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Токийский автосалон, который должен был состояться в октябре 2021 года, отменён. Акио Тойода, глава Toyota и председатель Японской ассоциации автопроизводителей (JAMA), заявил об этом сегодня, сказав, что проводить мотор-шоу было бы безответственно.

Фото: www.vk.com/rusautomobile
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Это первый раз с 1954 года, когда автосалон в Токио, один из самых массовых, будет отменён. В 2019 году мероприятие посетило 1.3 млн человек.

По словам Тойоды, пандемия затрудняет проведение автосалона на должном уровне безопасности, и онлайн-презентация - не выход: "Трудно сделать так, чтобы люди прочувствовали атмосферу автосалона так же, как в реальности. Мы не хотим проводить его в виртуальности, поэтому приняли решение отменить мероприятие", - сказал председатель JAMA.

Следующая выставка может состояться в 2022 или 2023 году - точная дата пока не определена, но зато точно известна, что Tokyo Motor Show будет переименован в Tokyo Mobility Show. Что это привнесёт с точки зрения концепции салона, не сообщается, но, вероятно, приоритеты сместятся в сторону автомобильных инноваций.