"Барселона" выступила с заявлением по поводу Суперлиги

"Барселона" опубликовала заявление, посвященное созданию Суперлиги, признав необходимость перемен в мировом футболе. Клуб считает, что выход из этого проекта будет ошибкой.

В каталонском клубе признали, что современный футбол нуждается в переменах и не поддержать запуск этого проекта стало бы ошибкой. "Барселона" поддерживает желание большинства европейских клубов провести реформы, чтобы добиться финансовой устойчивости и новый турнир смог бы увеличить количество болельщиков.

При этом в клубе уверены, что подобные решения требуют большего времени, чтобы не было негативной реакции.

"Необходимо провести гораздо более глубокий анализ причин, вызвавших эту реакцию. Углубленный анализ требует времени и необходимого хладнокровия во избежание каких-либо опрометчивых действий", - говорится в заявлении.

В каталонском клубе отметили, что Европейский суд предоставил правовую защиту, которая подтверждает право клубов основать проект.

"В этой связи "Барселона" считает, что было бы неправильно, если бы необходимый процесс размышлений и дебатов находился в условиях неоправданного давления и запугивания", - считают в клубе.

О создании Суперлиги было сообщено 19 апреля. Ее основали "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", "Барселона", "Атлетико", "Реал", "Милан", "Интер" и "Ювентус". Но спустя двое суток английские клубы отказались от участия, а сам проект был приостановлен.