Билеты в Минск резко подорожали на фоне ограничения авиасообщения с Турцией

Стоимость перелета из Москвы в Минск на ближайшие даты приблизилась к 150 тысячам рублей из-за запрета на прямые полеты в Турцию, приводит газета "Коммерсант" собственные данные.

Стоимость билетов на существующие рейсы до конца апреля начинается от 33-35 тысяч рублей, что на порядок выше "доковидных" цен, отмечает издание. В частности, добраться до Минска без пересадок в ближайшие выходные, 25 апреля, можно за 135 тысяч рублей, следует из данных системы бронирования "Аэрофлота". Рейс авиакомпании Utair 28 апреля обойдется почти в 33 тысячи рублей.

При этом билеты до конца апреля почти раскуплены. Число рейсов в Минск ограничено, а спрос вырос, так как россияне используют столицу Беларуси для транзитных перелетов за рубеж.

Дополнительные поезда ввела компания "Российские железные дороги", но билетов и на них уже почти нет.

Как ранее поясняли "РГ" представители агрегаторов, спрос на Минск начал расти сразу же после восстановления авиасообщения. В сентябре 2020 года самолеты начали летать один раз в семь дней, а в октябре число рейсов увеличили до трех в неделю. И сразу число бронирований в октябре по сравнению с сентябрем выросло на 85%, сообщали в компании Aviasales. В феврале 2021 года спрос на авиабилеты в Минск по сравнению с сентябрем 2020 года вырос уже в четыре раза, рассказали в Tutu.ru. Как отмечали аналитики, сказался эффект низкой базы.

По данным московского аэропорта Домодедово, который сейчас отправляет по пять рейсов в Минск в неделю, за февраль 2021 года в столицу Беларуси улетело 6,2 тысячи пассажиров. Самолеты были заполнены. По данным аэропорта Шереметьево, в феврале в Минск улетело более трех тысяч россиян.

Россияне использовали аэропорт Минска для вылетов за рубеж и до закрытия Турции. Добираться до Минска могли и на автомобилях, заметил замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук Даниил Квон.