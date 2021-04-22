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Рубрика: Общество

Вырастить ногу

Биотехнологи для пересадки превращают жир в кости
Текст: Захар Гельман (Иерусалим - Хайфа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 88(8439)
Нередко заболевания и травмы приводят к значительным разрушениям костей. Обычно в таких случаях проводится пересадка костной ткани с других участков тела. Но даже при щадящей трансплантации заживление долгое и прогнозы не всегда благоприятны.

Израильские биотехнологи - выпускник Хайфского Технологического института доктор Шай Мерецки и его команда - предложили технологию выращивания "живой" кости из жира. У пациента берут жировую клетчатку, из которой в специальном биореакторе извлекается фракция, предшествующая образованию жировых клеток.

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости
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- Мы создаем тысячи крохотных частиц, каждая из которых остается "живой", - объясняет доктор Мерецки. - Полученные частицы вводим с помощью специальных шприцев в нужные участки тела. Там частицы присоединяются к действующей костной ткани. Созданную из жира костную ткань получаем в виде желе.

Клетки, из которых строится жировая ткань, именуются адипоцитами. Клетки, предшествующие образованию жира, называются преадипоцитами. Предложенная израильтянами технология состоит в создании условий, при которых определенная часть преадипоцитов превращается не в жировую, а в костную ткань. Чтобы получить именно "живую" кость, к преадипоцитам добавляются клетки, содержащиеся в стенках кровеносных сосудов. Далее пациенту проводится компьютерная томография, на основе которой получают трехмерную матрицу участка кости, который необходимо заменить. На следующем этапе матрица вытачивается из специального материала на особом станке. Она и "заселяется" в биореактор с новорожденной костной тканью. Через какое-то время вырастает новая кость из собственных клеток пациента, а значит, подходящая ему по всем характеристикам.

Важно, что новая кость организмом не отторгается. Более того, она получается в семь раз прочнее оригинала. В медицинском центре "Ха-Эмек" в Афуле профессор Нимрод Розен, заведующий отделением ортопедии, провел первую в мире операцию по пересадке "живых" костей, выращенных в лабораторных условиях. Пациентом стал пострадавший в дорожной аварии, который лишился участка кости в пять сантиметров на голени левой ноги. Через шесть недель у него выросла новая кость, а голень полностью восстановилась. И это не единичный случай.

Хайфские биотехнологи считают, что выращивание "живой" кости в первую очередь следует применять при черепно-мозговых и лицевых травмах. Особенно у детей. Ведь при новой технологии восстановление ткани идет намного быстрее, чем при использовании обычной. Сегодня поврежденная часть кости удаляется и замещается пластиной. Однако с возрастом голова ребенка растет, и пластины приходится заменять новыми, а это несколько операций. При использовании же новой технологии кость растет вместе с головой ребенка.

Методики пришлись ко двору в стоматологии. Скажем, с возрастом у пожилых людей, потерявших зубы, костная ткань рассасывается, и протезирование, как и трансплантация, становится проблематичным и даже невозможным. Предложенная технология решает эту проблему.

Новая кость организмом не отторгается и получается в семь раз прочнее оригинала 

Из преадипоцитов можно выращивать не только костные ткани, но жировые и хрящевые имплантаты. Поэтому новую методику готовы использовать в реконструктивной хирургии молочных желез. Благодаря разработкам по получению "живой" кости пластические хирурги наконец смогут избавиться от силикона в пользу родного жира пациентов.

По мнению ученых и практиков, методику выращивания костей можно будет использовать и в эстетической медицине. Например, чтобы помочь низкорослым стать выше ростом. Подобная операция подходит и пациентам с остеопорозом, онкологическим больным, которым удалили участок кости из-за опухоли. Инновации хайфских биотехнологов помогут больным с многооскольчатыми переломами костей, инфекционным остеомиелитом, кистами, возрастными дефектами костей и другими патологиями.

Общество Наука

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