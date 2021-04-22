В Латвии вскрылась афера местных чиновников с "мертвыми душами" белорусских предпринимателей, которые якобы бежали в Прибалтику. Латвийское агентство инвестиций и развития не смогло назвать ни одну белорусскую фирму, которая на волне протестов покинула бы Беларусь, перевела бы свои активы в Латвию и начала там работать.

"Переселение белорусских компаний в Латвию оказалось блефом", - констатировало издание Pietek, которое специализируется на журналистских расследованиях. Представители СМИ припомнили, что полгода назад официальная Рига рапортовала о двенадцати предприятиях из Беларуси, которые якобы приняли решение переехать в Латвию и собирались открыть более тысячи рабочих мест. "Но теперь на просьбу ответить на вопрос о том, сколько из упомянутой в сентябре прошлого года дюжины компаний уже работают в Латвии или хотя бы начали процесс переселения, Агентство развития ответить затруднилось", - отмечается в публикации Pietek.

Латвийское агентство инвестиций при этом продолжает утверждать, что белорусские предприятия, работающие в технологической сфере, в Латвии все же появились. Но и в этом утверждении латвийских властей журналисты нашли серьезные нестыковки. Так, в базе данных предприятий республики Lursoft видно, что за год количество белорусских фирм в стране сократилось. "Если в январе 2020 года в Латвии было 875 зарегистрированных предприятий с белорусским капиталом, то год спустя - 837, а белорусские прямые инвестиции в основной капитал латвийских предприятий за год сократились примерно на миллион евро", - отмечается в публикации.