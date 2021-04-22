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Дочь Майкла Джексона сыграет в "Американской истории ужасов"

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    22.04.2021, 17:58
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/parisjackson Фото: instagram.com/parisjackson
Фото: instagram.com/parisjackson

Десятый, юбилейный сезон хоррор-антологии Райана Мёрфи "Американская история ужасов" только что стал ещё в тысячу раз наряднее: к ранее влившемуся в каст шоу Маколею "Один дома" Калкину присоединилась Пэрис Джексон, дочь большого, как известно, друга Калкина. А именно - певца и актера Майкла Джексона, ныне покойного. Будоражащей воображение информацией делится TMZ.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом стоит напомнить, что Маколея заманили на шоу обещанием, что у него там будет сцена страстного секса с ветераном франшизы Кэти Бэйтс.

Обещано, уточнил источник, что Пэрис, особа под стать папе весьма яркая, живенькая и скандальная, появится как минимум в одной серии сезона. Который будет, кстати, разбит на две части, т.е. на два мини-сезона: первый будет связан с морем, второй - с берегом, соответственно.

Сара Полсон, один из талисманов Мёрфи, Калкин и Бэйтс снимаются для первого сегмента, Пэрис адресована во второй. Компанию ей составит Эмма Робертс, дочь Эрика Робертса и племянница Джулии Робертс. Учитывая, что ранее актёрский состав также пополнила дочь Синди Кроуфорд, всё это, вероятно, неспроста и концептуально.

Точной дата премьеры у сезона, работы над которым сдвинулись из-за пандемии, пока нет.

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