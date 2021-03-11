Появилось первое фото Маколея Калкина в "Американской истории ужасов"

Райан Мёрфи опубликовал первый кадр с Маколеем Калкиным со съёмочной площадки десятой "Американской истории ужасов".

Звезда первых двух частей "Один дома", которому уже, между прочим, 40 лет, запечатлён вместе с актрисой Лесли Гроссман, часто появлявшейся в предыдущих сезонах антологии. Экстравагантная пара в шубах прогуливается по пляжу. "Грядёт что-то зловещее", - подписал Мёрфи.

Отметим, ранее Калкин признавался, что его заманили в сериал постельной сценой с Кэти Бэйтс.

Напомним, юбилейный сезон, подзаголовок и сюжет которого держатся в секрете, станет самым дорогим в истории проекта - более 48 млн долларов.

Сериал уже продлён до 13 сезона. Дата выхода десятого, чьё производство пришлось отложить из-за пандемии, неизвестна.

Вдобавок Мёрфи недавно выпустил тизер спин-оффа, который называется без затей - "Американские истории ужасов".