Форуму переселенческих организаций исполнилось 25 лет

Ее называли "мама всех мигрантов", а она их - "разнесенные ветром". Лидия Графова, глава Форума переселенческих организаций, которому в апреле исполнилось 25 лет, не дожила до юбилея неполных полгода. Но она и Форум вместе приблизили идущие исторические перемены: миграционную амнистию соотечественникам, их признание репатриантами и данность - возвращенцы на Родину, которых под защиту взял Форум, стали "подушкой" национальной безопасности.

Рождение известной журналистки "Комсомольской правды" Лидии Графовой как правозащитника и рождение Форума переселенческих организаций началось с "ожога совести" и сумки с продуктами. Шел 1990-й год. Москву впервые переполнили потоки беженцев после погромов в Баку. Страстные репортажи Графовой о том, как вернуть скитальцев к нормальной жизни, уперлись в глыбу небывалой проблемы - свыше 63 тысяч беженцев. Иногда они оказывались в одних домашних тапочках, без еды и крыши над головой. Потом пошла их едва ли не лавина из горячих точек - Приднестровье, Южная Осетия, Таджикистан, Абхазия... За ними - миллионы русскоязычных, которые после развала СССР захотели вернуться на историческую родину.

И сумок с едой и одеждой от журналистки Графовой, которая уже тогда среди беженцев стала символом надежды на последнее пристанище, не хватало. Сначала ее кабинет в "Литературной газете", где к тому времени она работала, потом и квартира в знаменитом "Доме литераторов" в Лаврушинском переулке стали прообразом и штабом Форума переселенческих организаций. Но и они были хороши лишь как места ночевок для беженцев и переселенцев, еще - сострадания к ним. Однако Графова быстро поняла: чтобы реально помочь миллионам людей, нужны четко структурированная помощь гражданского общества, самоорганизация самих переселенцев, наконец, отлаженный механизм помощи государства и общественного контроля за ним. И все это надо долго и кропотливо выстраивать.

Так рождался Форум. Его предшественниками были две организации - комитет "Гражданское содействие", созданный в 1990 году, и Координационный совет помощи беженцам и вынужденным переселенцам, который заработал в 1994-м. В них вместе с московскими центрами постепенно вошли 12 переселенческих общин. Они и подняли вопрос о том, что возвращающимся в Россию соотечественникам (а их потоки росли и росли) нужно объединяться. В 1996 году в Москве прошел I Форум переселенческих организаций. Сначала его костяк составили 78 лидеров-переселенцев из разных концов России и СНГ. А в 2000-м году Форум переселенческих организаций обрел нынешний статус и "лицо" - в него вошли 76 организаций из 53 регионов России. Они объединили около 200 000 переселенцев. Бессменным председателем исполкома Форума все эти годы была журналист-правозащитник Лидия Графова.

- Нам будет не хватать ее материнской критики, - говорит в интервью "РГ" начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. - Благодаря Лидии Ивановне Графовой процедура упрощения получения российского гражданства и отмена РВП (Регистрация на временное проживание. - Прим. В.Е. ) приняты в том виде, на каком настаивала Графова-правозащитник. Она умела сочетать сердечность к соотечественникам и лояльность к чиновникам. Но отказывалась понимать, как можно наказывать соотечественников за то, в чем они не виновны, - за отказ в гражданстве.

Большие победы Лидии Графовой и Форума переселенческих организаций вырастали из "маленьких" дел - защиты конкретных судеб и людей, о которых Графова-журналист писала на страницах "Российской газеты". Поборы за регистрацию, лишение российского гражданства соотечественников, их депортация из страны, взятки при трудоустройстве, мифические квоты - Графова по деталям разбирала необходимость и неизбежность миграционных реформ.

И добилась своего - сегодня страна широко и на всех уровнях обсуждает, зачем нужна гуманизация миграционного законодательства. У нее четыре направления изменения закона - упрощение предоставления российского гражданства для носителей русского языка, реабилитация тех, у кого по разным причинам был изъят российский паспорт, право предоставления гражданства по родным, живущим в России, и придание закону репатриационного права, что дает шанс на возвращение всем соотечественникам.

- Идущая либерализация закона, - считает директор Института демографических исследований (ИДИ) РАН Сергей Рязанцев, - признание того факта, ради которого Форум переселенческих организаций живет и работает: миграция стала "подушкой" национальной безопасности. С 1992 по 2017 годы миграция на три четверти, или на 75 процентов, компенсировала убыль населения и тем самым нивелировала проблему убыли населения.

По данным ИДИ РАН, ресурс миграции еще тем ценен, что самостоятельное переселение с 1992 по 2017 годы соотечественников дало более 10 миллионов новых граждан стране, а программа "Соотечественники" - 830 тысяч. И теперь у Форума новая цель - добиться права переселения соотечественников не про праву трудовой миграции, а по праву репатриации - возвращения. Для этого Форум переселенческих организаций начал проект "Право на Родину" - возвращения соотечественников не только туда, где есть свободные рабочие места, а в любой регион Родины. Амбициозная цель стала возможной потому, что достигнута минимальная - право соотечественников, пусть пока и усеченное, на репатриацию.

Рано или поздно логика траектории истории подскажет, когда уместно Форуму переселенческих организаций присвоить имя Лидии Графовой

На фоне "великого переселения народов" в мире и лавинообразного роста беженцев в Европу и США только теперь ко многим приходит понимание, какой неподъемный груз проблем смог поднять Форум и его основатель Лидия Графова. Так в журналистике и правозащитном движении родился человек на все времена - Лидия Ивановна Графова - и дело ее жизни - защита беженцев и переселенцев.

Рано или поздно логика траектории истории подскажет, когда уместно Форуму переселенческих организаций присвоить имя Лидии Графовой.