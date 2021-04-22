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22.04.2021 16:26
Рубрика: Коммерческий транспорт

ГАЗ запатентовал селектор АКП для "ГАЗели"

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

"Группа ГАЗ" оформила охранные документы на два селектора автоматических коробок передач - для машин семейств "ГАЗель Next" и "ГАЗон Next". Патенты содержатся в свежей выгрузке базы fips.ru.

Фото: Пресс-служба КамАЗа.
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Прототипы "ГАЗели Next" и "ГАЗона Next" в вариантах с АКП Горьковский автозавод представил еще в 2017 году. "ГАЗель" должна получить покупной шестидиапазонный "автомат" Punch 6L50 (как у УАЗа "Патриот"), а "ГАЗон" - 6-ступенчатый агрегат собственной разработки и "Группы ГАЗ".

У "ГАЗели" АКП будет сочетаться с 2,8-литровым турбодизелем Cummins ISF (149 л.с.), у "ГАЗона" - с 4,4-литровым турбодизелем ЯМЗ-534 (149 л.с.). Двухпедальные модификации мало- и среднетоннажника пока только готовятся выйти на рынок, их выходу мешает угроза санкций США против "Группы ГАЗ", которая нависает над компанией с 2018-го.

Сейчас и "ГАЗель", и "ГАЗон" предлагаются только с 5-ступенчатыми МКП.

#ГАЗ