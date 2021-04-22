Госдума рассмотрит кандидатуру Москальковой на должность омбудсмена

"Историческим" назвала Татьяна Москалькова последний, 2020 год, своей работы в должности федерального омбудсмена. Пандемия коронавируса потребовала от уполномоченного по правам человека ответить на все самые трудные вызовы кризисного времени, не допустить ослабления правозащитной работы и запустить ее новые формы - "горячую линию", приемы граждан по видео-конференц-связи.

Но и все ее пять лет работы в должности федерального омбудсмена были напряженными и полными драматических событий.

За 5 лет оказано содействие в восстановлении прав 1,5 млн граждан. Рассмотрено 205 503 обращения, в том числе 11 102 коллективных. Принято лично более 20 тысяч граждан.

Более 2500 человек получили квартиры и социальные выплаты на приобретение жилья. Создана программа помощи "валютным ипотечникам", оказавшимся в сложной финансовой ситуации, выделено дополнительно 2 млрд рублей для оказания помощи заемщикам по 21 905 ипотечным жилищным кредитам. Защищены трудовые права более 70 тысяч работников. Возвращена задолженность по зарплате граждан на сумму более 1,3 млрд рублей.

Предложения уполномоченного учтены в 62 принятых нормативных правовых актах, включая 45 федеральных законов.

Омбудсмен участвовала в российско-украинском обмене заключенными, в Россию в 2019 году вернулось 35 граждан, в 2018 году состоялся обмен российскими и украинскими рыбаками рыболовецкого судна "Норд" и судна "ЯМК-0041".

Итоги пятилетней работы омбудсмена смотрите в видеоинфографике, предоставленной "РГ" пресс-службой федерального омбудсмена.