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22.04.2021 20:07
Рубрика: Власть

Въедливый омбудсмен

Госдума утвердила Татьяну Москалькову Уполномоченным по правам человека в РФ
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Федеральный выпуск № 88(8439)
Два кандидата были выдвинуты 22 апреля в Государственной Думе на должность федерального омбудсмена. Кандидатуру Татьяны Москальковой предложил рассмотреть президент РФ Владимир Путин. Фракция партии ЛДПР выдвинула кандидатуру члена своей партии, депутата Ивана Сухарева.
Татьяна Москалькова: Одной из самых чувствительных сфер остаются социальные права. Фото: РИА Новости Татьяна Москалькова: Одной из самых чувствительных сфер остаются социальные права. Фото: РИА Новости
Татьяна Москалькова: Одной из самых чувствительных сфер остаются социальные права. Фото: РИА Новости

В результате тайного голосования большинством голосов Уполномоченным по правам человека была избрана Татьяна Москалькова.

Фото: РИА Новости
Татьяна Москалькова представила президенту ежегодный доклад по правам человека

- Прошлый год был поистине историческим, - сказала, представляя Государственной Думе отчетный доклад омбудсмена за 2020 года, Татьяна Москалькова. - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, конституционная реформа и, конечно же, пандемия с неизбежностью сказались на масштабе и характере обращений, которые поступали в ваш адрес и к нам.

Жалобы, поступившие в адрес омбудсмена в 2020 году, действительно трудно было спрогнозировать. Многие жаловались на то, что испытывают сложности в возврате на родину из-за рубежа. Приходили жалобы на понуждения к выходу на работу или, наоборот, на принудительные отпуска за свой счет, на трудности при оформлении статуса безработного, на сложности при дистанционном обучении, на нехватку лекарственных средств.

В ситуации, когда все сегменты общественной и государственной жизни перестраивались, перестроил свою работу и аппарат Уполномоченного по правам человека. Личный прием граждан перевели на видео-конференц-связь, быстро развернули "горячую линию", и, по словам Татьяны Москальковой: "не ошиблись - эти инструменты оказались чрезвычайно востребованы". Только на "горячую линию" поступило более 10 тысяч обращений и благодаря конструктивному взаимодействию с органами государственной власти и действующим оперативным штабом удалось помочь очень многим людям, оказавшимся в неожиданной для них и трудной жизненной ситуации. Она также рассказала об итогах своей работы за пять лет. За это время омбудсменом было рассмотрено более 200 тысяч обращений граждан, из них 11 тысяч были коллективными. На личном приеме было принято более 20 тысяч граждан, в том числе с выездом в 40 регионов. Больше всего жалоб в 2020 году, по словам Татьяны Москальковой, поступало по вопросам соблюдения прав в уголовно-исполнительной и уголовно-процессуальной системах, а также в сфере социальных прав.

Наиболее чувствительными темами стали медленное обеспечение социальным жильем, невыплаты заработной платы при банкротстве предприятий, невыплаты алиментов, слабая поддержка неполной семьи, гарантии прав родителей школьников, экологическое благополучие.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Москалькова рассказала о работе омбудсмена в период пандемии

В связи с этим Татьяна Москалькова считает особенно важной представленную в Послании президента Федеральному Собранию обширную программу конкретных действий по решению проблем в социальной сфере.

Заслушав доклад, Государственная Дума 372 голосами одобрила позитивную оценку деятельности Татьяны Москальковой в должности федерального омбудсмена. Выступавшие подчеркивали, что на эффективности ее работы сказался опыт работы и юридический бэкграунд омбудсмена. В список для тайного голосования на эту должность на ближайшие 5 лет были включены кандидатуры Татьяны Москальковой и депутата Ивана Сухарева (фракция ЛДПР). Оба кандидата рассказали о своих планах и ответили на острые вопросы депутатов из разных фракций.

Голосовало 411 депутатов находящихся в зале. По результатам тайного голосования Татьяна Москалькова набрала 367 голосов "за", 2 человек проголосовали "против", один воздержался. За Ивана Сухарева проголосовало 50 человек, 10 проголосовало "против", 18 воздержались. Татьяна Москалькова принесла присягу Уполномоченного по правам человека.

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