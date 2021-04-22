"Я владею небом": вышел трейлер нового сезона Apex Legends

На YouTube-канале игры Apex Legends опубликован трейлер следующего сезона, который получил название "Наследие".

В нем снова показывают нового персонажа - девушку по имени Кайри Имахара с позывным "Валькирия", ее способности и новое оружие - лук "Боцек".

Судя по видео, новая легенда будет способна летать - по крайней мере, "старичкам" королевской битвы она заявляет, что "владеет небом".

Кроме того, авторы устами женщины-симулякра Эш анонсировали режим арены, геймплей которого обещают показать уже 26 апреля.

Девятый по счету сезон, впервые не получивший цифру в названии, стартует 4 мая.