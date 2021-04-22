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Рубрика: Спорт

Ушел в отрыв

Ян Непомнящий упрочил лидерство на турнире претендентов
Текст: Петр Кабанов ("Областная газета" специально для "РГ")
Российская газета - Федеральный выпуск № 88(8439)
В десятом туре турнира претендентов по шахматам, который после годичной паузы возобновился в Екатеринбурге, россиянин Ян Непомнящий упрочил свое лидерство, обыграв Кирилла Алексеенко.

Организаторы турнира претендентов продолжают удивлять, приглашая необычных гостей. Одним из тех, кто должен был совершать первый символический ход, стал нападающий ФК "Урал", чемпион России по футболу, обладатель Кубка УЕФА Павел Погребняк. В прошлом году в этой же роли выступал экс-игрок сборной России, чемпион Нидерландов Дмитрий Булыкин.

Фото: sochisirius.ru
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Погребняк, увы, чуть опоздал к началу и передвинуть пешку не успел. Зато проникся атмосферой турнира, посмотрел комментаторские и обещал следить за партиями российских гроссмейстеров.

- В шахматы сам играю. Отец еще с юных лет приучил. Знаю фигуры, ходы, положения. Легкую конкуренцию составить могу. Причем с удовольствием, - рассказал Павел. - Здорово, что турнир проходит в Екатеринбурге. И у меня, и у моих партнеров есть возможность поприсутствовать, познакомиться с нашими шахматистами. Будем болеть за своих - за Александра Грищука, за Яна Непомнящего, за Кирилла Алексеенко.

Последние два встречались между собой в десятом туре. Кирилл Алексеенко после возобновления смог обыграть Александра Грищука и поделить очки с Фабиано Каруаной. Ян Непомнящий подходил к этой игре промежуточным лидером.

Секундант Яна - тренер сборной России по шахматам Владимир Поткин на вопрос о первом месте ответил так:

- Мне, как тренеру, хотелось, чтобы на Яна это не давило. Надо играть в шахматы и получать от этого удовольствие.

В итоге партия Непомнящий - Алексеенко завершилась быстрее всех. Победу одержали белые, которыми играл Ян.

- Оптически могло показаться, что это была очень легкая для меня партия, но на самом деле это, конечно, не так. Думаю, мне повезло, что в дебюте Кирилл попал в незнакомую ему позицию, - сказал после игры Ян Непомнящий.

Фото: Татьяна Андреева
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На тот момент в активе Яна стало 6,5 очка. И как бы ни завершились встречи его преследователей, никто уже не мог его обогнать. В итоге остальные партии игрового дня завершились вничью. Максим Вашье-Лаграв (Франция), Фабиано Каруана (США) и Аниш Гири (Нидерланды) набрали по половине очка и все втроем имеют по 5,5.

Идущие на пятом/шестом месте Ван Хао (Китай) и Александр Грищук встречались между собой и также очки разделили. Партия была примечательна тем, что над 11-м ходом Александр, играя черными, размышлял больше 70 минут, выискивая нужные варианты. Правда, уже после поединка Ван Хао признался, что перепутал подготовку и изначально планировал совсем другой ход, над которым Александр, возможно, думал бы меньше времени. У двух гроссмейстеров в активе по 4,5 очка. Замыкают таблицу Кирилл Алексеенко и Дин Лижэнь (Китай), набравшие четыре очка. Вчера у шахматистов был первый из двух дней отдыха.

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