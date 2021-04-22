Завершившийся сезон оказался чрезвычайно удачным для российских фигуристов и особенно для одиночниц, за успехами которых следит весь мир. Подвести итоги специально для "РГ" согласилась наша прославленная спортсменка, призер Олимпийских игр, неоднократная чемпионка мира и Европы Ирина Слуцкая.

Ирина, три "золота" на чемпионате мира в Стокгольме, хрустальный кубок на командном ЧМ в Осаке - как оцените такие результаты?

Ирина Слуцкая: Сезон получился сложным. Международных состязаний фактически не было. Здесь, наверное, нужно сказать спасибо нашей федерации, которая, несмотря ни на что, продолжала устраивать соревнования для ребят, чтобы не выпадали из обоймы. Это сработало. Преимущество над соперниками на чемпионате мира в Стокгольме было очевидным. Мы в нужное время в нужном месте утащили все медали. И это большая гордость для страны. По поводу командного чемпионата мира, вы уж простите, у меня другое мнение. Для меня это обычные рядовые соревнования, которые не несут в себе никакой ценности или глубокого смысла. На них спортсмены не отбираются ни на чемпионат мира, ни на Олимпиады, не получают всемирно признанные титулы. Они выступают исключительно для своего удовольствия, для болельщиков и ради призового фонда, так как это и коммерческий турнир тоже. Я человек старой закалки. Командный чемпионат мира - не понятная для меня история.

Больше, чем о победе 17-летней Щербаковой на ЧМ, говорят о "серебре" 24-летней Туктамышевой. Лиза - феномен современного, сильно помолодевшего женского одиночного катания?

Ирина Слуцкая: Не то что феномен, она - пример профессионального спортсмена. Туктамышева, к сожалению, пропустила много лет. Она не выступала на чемпионатах Европы и мира. Но в то же время Лиза продолжала бороться, верить в лучший исход. Очень сложно назвать ее женщиной в возрасте. Это молодая девушка, но "ветеран" по меркам современного фигурного катания. У нас теперь в 16-17 девочки заканчивают выступать. Она мегапрофессионал. Она не боится и не стесняется. Да, ее зажимают, да, что-то не дают, но я от себя лично очень хочу пожелать, чтобы Лиза удержала эту форму, попала на Олимпиаду и выступила достойно. Пожалуй, у нас в России конкуренция в четыре раза выше, чем в мире, где в принципе конкуренции нет. Если смотреть на результаты чемпионата мира, то есть наши фигуристки. Потом - огромная дыра, и уж затем все остальные. Поэтому сейчас самое время выигрывать.

Учитывая ваши последние слова, реально ли Туктамышевой пробиться в сборную?

Ирина Слуцкая: Шансы есть у всех и всегда.

Что скажете про Трусову, Чена в юбке, которая пытается сделать пять четверных в программе. Стоит ей продолжать в том же духе или лучше делать ставку на стабильность и чистые прокаты?

Ирина Слуцкая: Я просто хочу, чтобы у нее сложилась карьера, о которой она мечтает.

Как вы вообще относитесь к тому, что без ультра-си элементов одиночницам сейчас сложно конкурировать? У вас было все по-другому.

Ирина Слуцкая: Еще каких-то несколько лет назад у нас был телефон-раскладушка. Сейчас мы об этом вспоминаем с улыбкой, потому что пользуемся смартфонами. Вы сейчас были бы против того, чтобы получить последнюю модель? Нет, конечно. Так и в фигурном катании, не надо сравнивать несравнимое. Меняется все: техника, сложность, система судейства, возраст, подход к соревнованиям. Если в 60-е годы прыгали один тройной прыжок, то в 2000-е - каскад из двух тройных и делали попытки тройного акселя. В 2020-м одиночницы прыгают четыре оборота. Прогресс должен быть. И так было странно, что практически до 2017-2018 годов сложность была ненамного выше, чем в 2005-м. Сейчас идет нормальный естественный процесс. Дальше будет еще сложнее и интереснее. Жизнь не стоит на месте. Есть предел человеческих возможностей. Но, видимо, он тоже как-то сдвигается.

Ирина, если говорить о безграничных возможностях человека, то вы возглавляете замечательный проект "Добропоезд", помогаете людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, поверить в себя. Как раз сегодня у вас последняя остановка, в Анапе. Как прошла акция в этом году?

Ирина Слуцкая: В 2019 году провели акцию впервые. Сейчас - продолжение. Сделано много, и самое главное - те, кто приходят и участвуют в нашем форуме, черпают для себя нужную информацию и потом реализуют в своей жизни. Мы рассказываем, как люди преодолевают испытания. Например, чемпионка мира по прыжкам с парашютом Лена Волохова. Она потеряла в аварии руку и ногу, но прекрасно себя реализовала в различных сферах деятельности: стала мамой, ходила по подиуму на модных показах, занималась паракарате. Потрясающей силы духа и воли человек. У нее многому можно научиться, хотя такая трагедия произошла. К нам поступает много сообщений о том, что мы делаем очень важную работу. Люди пишут, что после нашего форума поняли, что у них не все потеряно, что жизнь только начинается. Да, она будет другой, но долгой, качественной и счастливой. Люди учатся принимать себя в новых жизненных обстоятельствах, иногда в новом теле, в новой роли. Я считаю, что это самая лучшая акция, которая существует на территории России.

Вы же делитесь и своей историей преодоления?

Ирина Слуцкая: Этот проект родился не просто так. И я не просто так его возглавляю. Потому что тоже прошла сложный путь. У меня тоже из-за тяжелого, хронического заболевания жизнь разделилась на "до и после". И у меня было так, что на волоске висела жизнь, карьера, рождение детей. На встречах я всегда подробно об этом рассказываю. Люди с аналогичным заболеванием очень часто мне пишут, что не понимают, как я встала, пошла и тем более вернулась в спорт. Мой пример их мотивирует. Так что у меня тоже есть своя миссия в нашем проекте.