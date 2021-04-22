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22.04.2021 09:10
Рубрика: Легковые авто

Из-за нехватки чипов на Peugeot 308 решили ставить стрелочный спидометр

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Peugeot. Фото: Пресс-служба Peugeot.
Фото: Пресс-служба Peugeot.

Хэтчбек Peugeot 308 нового, третьего по счету поколения, пойдет в производство с отклонением от оригинальной спецификации - концерн Stellantis решил оснащать модель аналоговой комбинацией приборов вместо изначально предполагавшегося цифрового щитка. Это решение временное, спровоцированное глобальным дефицитом полупроводниковых чипов, пишет Reuters.

Фото: Пресс-служба Peugeot.
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В компании обещают вернуться к цифровым приборам сразу же, как только решатся проблемы с поставщиками, и готовы предложить покупателям 308 со стрелочными приборами скидку в 400 евро.

Напомним, Peugeot 308 новой генерации представили в марте. Его массовый выпуск на заводе в Сошо (Франция) стартует в мае.

По итогам прошлого года было продано около 98 тысяч "триста восьмых" уходящего поколения T9 и за последние годы по мере увеличения спроса на кроссоверы модель стабильно теряла популярность вместе со всем сегментом компактных хэтчбеков.

Разразившийся на фоне пандемии коронавирусной инфекции дефицит микрочипов, стал настоящим бичом мировой автомобильной промышленности в 2021 году. Он вынудил сократить производственные планы всех без исключения ведущих автопроизводителей.

#Peugeot