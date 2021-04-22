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Иноагенты обязаны указывать статус в избирательных документах
Это фактически завершающий документ в пакете законов, внесенных в ноябре прошлого года по инициативе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета с целью предотвратить деструктивное влияние извне на избирательный процесс в России. "Его смысл состоит в том, чтобы каждый российский избиратель имел достоверную информацию о кандидатах на выборные должности в части их возможной связи с зарубежными структурами", - пояснил один из авторов закона, глава упомянутой комиссии Андрей Климов.
С этой целью в избирательное законодательство вводятся понятия "кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента" и "кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом". Такие участники выборов обязаны указывать свой статус в заявлении о согласии баллотироваться, в подписном листе, в агитационных материалах. А также эта информация должна доводиться до избирателя на официальном информационном стенде избирательной комиссии и в избирательном бюллетене. Избирательные комиссии, СМИ, редакции сетевых изданий обязаны информировать избирателей о таких кандидатах. "Важно отметить, что мы не лишаем указанных лиц их права быть избранными, но защищаем право избирателей на полноту информации о подобных лицах. В любом случае выбор будет за гражданами России", - отметил Климов. Он также подчеркнул, что этот закон, как и все остальные инициативы из пакета сенаторской комиссии, "носит исключительно ответный характер на незаконные попытки извне вмешиваться в сугубо внутренние дела Российской Федерации". Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и будет касаться всех последующих выборов, включая выборы в Государственную Думу этого года.
Напомним, в Единый день голосования 19 сентября состоятся не только выборы восьмого созыва нижней палаты федерального парламента, но также губернаторов девяти субъектов РФ и новых составов 39 региональных парламентов. Также в сентябре пройдут тысячи муниципальных кампаний и местных референдумов.
Общефедеральная часть избирательных списков увеличивается до 15 человек
Документ был предложен членами фракции ЛДПР еще в 2019 году и первоначально предполагал двукратное увеличение общефедеральной части списков. По мысли авторов, это позволяет "более полно и детально представлять программные и идейные установки избирателям и повысить информированность граждан о позициях партий по различным вопросам". Суть инициативы не вызвала возражений у депутатов. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, увеличение общефедеральной части партийных списков добавит устойчивости парламентским партиям. "Идея укладывается в тренд на усиление роли "большой четверки", добавляет парламентским партиям устойчивости. Избирательная кампания может получиться для них более эффективной", - пояснил он. Володин добавил, что такой формат будет удобен политическим силам со сложным устройством - например, объединенной партии "Справедливая Россия" - "Патриоты" - "За правду". При этом профильный Комитет Госдумы по контролю и Регламенту предложил ко второму чтению законопроекта уточнить цифру, "поскольку инициаторы свое предложение по количеству кандидатов никак не обосновали". В результате переговоров между фракциями Госдума пришла к компромиссному варианту - расширить общефедеральную часть до 15 человек.
Эта норма вступает в силу с момента опубликования закона и будет распространяться на ближайшие выборы в нижнюю палату парламента, которые состоятся в Единый день голосования 19 сентября 2021 года.
Банк России сможет спасать пенсионные фонды от банкротства
"НПФ могут обладать значительными активами и пассивами, часто они входят в финансовые группы, и наличие такого инструмента позволит предотвратить эффект заражения", - отмечал зампред Банка России Владимир Чистюхин.
Санация НПФ будет проводиться так же, как и для банков - через вливания средств Банка России, после чего регулятор становится его собственником, делает все для восстановления его устойчивости, а затем, как предполагается (но подобного опыта даже с банками еще нет) - продает.
Для этого Банку России дается право создать Фонд консолидации пенсионного сектора, он будет находиться под управлением уже действующей управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора.
Пока нет оснований говорить о том, что регулятор уже скоро воспользуется правом на санацию НПФ, считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.
В "Эксперт РА" не ожидают активного применения этого механизма на среднесрочном горизонте, если только не произойдут серьезные потрясения.
"За последние несколько лет общий уровень финансовой устойчивости отрасли существенно вырос, - отмечает младший директор по страховым и инвестиционным рейтингам "Эксперт РА" Артем Афонин. - Во многом это произошло за счет усилий Банка России: повысились требования к капиталу, структуре активов, риск-менеджменту. Кроме того, рынок продолжает консолидироваться вокруг крупных финансовых групп, обладающих ресурсами для поддержания устойчивой деятельности фондов. При этом проблемы отдельных НПФ, связанные с неэффективным управлением пенсионными средствами в прошлом, в большинстве своем своевременно решаются за счет помощи акционеров".
У Банка России должны быть веские причины для отправки фонда на оздоровление, подчеркивает Артем Афонин. Формальными основаниями таких действий могут выступать актуарный дефицит (превышение обязательств над активами фонда) в размере более пяти процентов от общей величины обязательств или, например, провал фондом стресс-тестов.
Сбор - в личном кабинете
Для оформления вычета понадобится заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). В отличие от действующего порядка, не понадобится заполнять налоговую декларацию (3-НДФЛ) и предоставлять другие документы, подтверждающие право на налоговый вычет. При упрощенном порядке получения вычета срок проведения стандартной камеральной проверки сократится с трех месяцев до одного, а деньги вернутся на указанные плательщиком банковские реквизиты в срок до 15 дней вместо обычного месяца.
Получить вычет в упрощенном порядке можно будет уже с 21 мая, рассказывают в ФНС. Отсутствие необходимости предоставлять документы основано на том, что всю информацию налоговые органы и так получат от банков, которые подключатся к сервису с этой даты. Перечень банков-участников будет актуализироваться в специальном разделе на сайте ФНС, а как только от них поступит необходимая информация по вычету, налогоплательщиков проинформируют специальным сообщением в личном кабинете, отмечают в налоговой службе.
"О самой возможности получения вычета в упрощенном порядке укажет автоматически предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика - физлица, сформированное по итогам 20-дневной проверки полученных от банка сведений. Там же налогоплательщики смогут отследить процесс получения вычета: с момента подписания предзаполненного заявления до возврата налога", - сообщили в ФНС. До появления предзаполненного заявления в личном кабинете не требуется никаких действий. Чтобы уточнить, можно ли получить налоговый вычет в упрощенном порядке, можно обратиться к банку, с которым заключен договор на ведение ИИС или на приобретение имущества.
Новый упрощенный порядок не отменяет общих правил предоставления имущественных и инвестиционных налоговых вычетов через подачу декларации 3-НДФЛ. Речь идет о вычете до 52 тыс. руб. в год для ИИС, до 260 тыс. руб. при покупке квартиры или строительстве дома (земли под него), до 390 тыс. руб. при погашении процентов по ипотеке. При этом расходы на строительство жилого дома должны быть документально подтверждены (договорами с подрядной организацией, платежными документами на оплату работ по строительству и приобретению материалов и т.д.), отметили в ФНС.
Социальных вычетов, в том числе на обучение и лечение, нововведение пока не коснется. В первую очередь из-за широкого круга лиц, которые должны передать налоговым органам сведения, чтобы подтвердить право на такие вычеты.
Энергетиков подготовят к работе
Отвечать за готовность сотрудников к выполнению профессиональных обязанностей на конкретном оборудовании будут владельцы объектов электро- и теплоэнергетики, пояснили в пресс-службе минэнерго.
Для работы в электроэнергетике сотрудникам необходимо будет пройти не только подготовку у работодателя, но и аттестацию по вопросам безопасности. В сфере теплоснабжения достаточно будет подготовки у работодателя. Аттестация в области промышленной безопасности потребуется лишь в ряде случаев, которые предусмотрены федеральным законодательством.Для работы на гидротехнических сооружениях сотрудники должны будут пройти аттестацию. Периодичность проведения аттестации будет утверждаться правительством или уполномоченным органом.
Закон сохраняет пункт о независимой оценке квалификации работников в указанных сферах, детализируя только отраслевую специфику работы с персоналом, уточнили в минэнерго.
Проводить экскурсии в России будут только ее граждане
Закон вступит в силу с 1 июля 2022 года. С этого момента еще будет действовать переходный период в течение года.
В Ростуризме отметили, что закон поспособствует созданию контролируемого рынка оказания экскурсионных услуг, формированию позитивного имиджа России как страны, благоприятной и безопасной для туризма и отдыха.
Новые нормы помогут очистить рынок от неквалифицированных услуг и сделать его прозрачнее в финансовом плане. Гиды-нелегалы, чаще всего выходцы из Китая, по отзывам специалистов, до 2020 года брали от 50 до 100 долларов в день за свои "услуги".
Никаких данных о численности нелегальных экскурсоводов в России нет. По различным оценкам, в стране могли работать тысячи нелегалов. Тогда их совокупный заработок за летний сезон мог составлять десятки миллионов рублей. Эти деньги могли бы заработать российские дипломированные специалисты.
В законе прописаны понятия "экскурсовода (гида)", "гида-переводчика", "инструктора-проводника". При прохождении ими обязательной аттестации будут учитываться образование, стаж работы, профессиональные знания и навыки, среди которых знание иностранного языка. Проводить аттестацию станут один раз в пять лет органы государственной власти регионов, на территории которых предполагают работать экскурсоводы. Аттестацию инструкторов-проводников на всей территории страны будут проводить уполномоченные на это некоммерческие организации.
Прошедшим аттестацию выдадут аттестат и нагрудную идентификационную карточку экскурсовода (гида), которые будут действовать пять лет. За выдачу аттестата экскурсовода или гида-переводчика будет уплачиваться государственная пошлина. Всех гидов и экскурсоводов включат в единый федеральный реестр Ростуризма.
Так мы хотя бы точно узнаем, сколько в стране профессиональных гидов, и сможем оценить, где они требуются, говорит президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Александр Осипов. Гид должен не только владеть информацией об истории, культуре, туристических объектах, но и знать, как вести себя в различных нестандартных ситуациях, например, если человеку стало плохо, замечает эксперт.
Новые нормы соответствуют требованиям Всемирной торговой организации, в сооветствии с которыми экскурсоводами могут быть только резиденты страны. Это общемировая практика, нигде в мире иностранцы не водят экскурсии, заметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Но за неисполнение введенных норм должно быть предусмотрено наказание. Штрафы будут внесены в КоАП, они уже подготовлены, добавил эксперт.
Проблемные дома достроят быстрее
Законом расширяется перечень случаев предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду застройщику-банкроту без проведения торгов.
Этот порядок будет действовать в двух случаях.
Во-первых, если передача участка необходима для исполнения обязательств застройщика перед дольщиками, в случае принятия арбитражным судом мер по обеспечению требований кредиторов и интересов должника.
Во-вторых, для последующей передачи участка Фонду защиты прав дольщиков, который принял на себя обязательства застройщика перед покупателями квартир по завершению строительства домов или по выплате компенсаций.
Наблюдательный совет фонда уже принял решение о восстановлении прав более 58 тыс. дольщиков в 50 регионах.
"Это колоссальная цифра в масштабе страны, но еще важнее, что за ней стоят реальные семьи, которые получат ключи от своих квартир или возмещения по текущей рыночной цене квадратного метра", - отметил гендиректор фонда Константин Тимофеев.
Через несколько лет проблема, как ожидается, уйдет в прошлое - после перевода отрасли на проектное финансирование в случае банкротства застройщика дольщикам будут просто возвращать деньги, "замороженные" до ввода дома в эксплуатацию на счетах эскроу.
Сейчас из 1,8 млн строящихся квартир в стране с использованием счетов эскроу строится уже более 1 млн, а к концу года их доля, по данным ДОМ.РФ, превысит 80%.
По родительским стопам
В законе поясняется, что льготы появятся у детей пенсионеров министерства внутренних дел или Росгвардии, а также у детей сотрудников, уволенных по состоянию здоровья либо в связи с сокращением должности.
Предпочтение, согласно документу, отдается таким абитуриентам только при условии успешного прохождения ими вступительных испытаний при прочих равных условиях.
Авторами инициативы выступили главы комитетов Госдумы по информационной политике, безопасности и образованию - Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Вячеслав Никонов.
Депутаты пояснили порядок поступления детей-льготников. Так, если на одно место будут претендовать два абитуриента с одинаковыми баллами за единый государственный экзамен и за вступительные испытания, то тогда приоритет будет отдан ребенку из семьи сотрудников МВД и Росгвардии.
Как ранее рассказал один из инициаторов проекта Александр Хинштейн, проект не призван создавать "новую касту", так как успешно сдать экзамены абитуриенту-льготнику все равно придется.
По мнению депутатов, закон в первую очередь призван устранить существующую социальную несправедливость. Сейчас дети сотрудников органов внутренних дел или проходящих службу в войсках национальной гвардии оказываются неравными по отношению к детям военнослужащих.
Ведь приоритет при поступлении до последнего времени действовал только по отношению к детям военнослужащих, стаж службы которых составляет 20 и более лет. Кроме того, он распространялся и на отпрысков военных, которые были уволены со службы с соответствующим стажем. Теперь такой льготой смогут воспользоваться и дети сотрудников силовых ведомств, которые имеют аналогичный стаж службы.
Александр Хинштейн заявил также, что готов выйти с инициативой предоставить льготы при поступлении в медвузы детям из семей врачей.