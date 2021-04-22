Это случилось 12 апреля: трое детей на самокатах попали под колеса автомобилей, все трое с травмами оказались в больницах.

В двух случаях дети пересекали автодорогу в неположенном месте, а в третьем пятилетний мальчик выкатился на нерегулируемый пешеходный переход в сопровождении мамы, хотя переходы нужно именно переходить, а не проезжать на велосипедах или самокатах. Почему такие аварии происходят с пугающей регулярностью? Как объяснить ребенку Правила дорожного движения, чтобы он их понял? Корреспондент "РГ" искал ответы на эти вопросы.

Газ на тормоз

Аварии с участием самокатов, велосипедов, гироскутеров и других транспортных гаджетов происходят практически каждый теплый день - уже сейчас новости пестрят такими заголовками. И хотя мы привыкли ругать водителей авто, виновниками аварий часто становятся не они. Автомобилисты хотя бы знают Правила дорожного движения, а вот велосипедистов и обладателей самокатов - ни юных, ни взрослых - на знание Правил дорожного движения никто не проверяет. Ну ладно ПДД, даже здравый смысл для многих зачастую отходит на задний план.

Такой вывод я делаю на основе собственных наблюдений - окна моей квартиры в подмосковной Лобне выходят во двор, процентов на 80 занятый парковкой. Широкий внутридворовый проезд запаркован машинами с двух сторон - они стоят "елочкой", и что пешеходам, что детям на самокатах и велосипедах приходится пересекать дорогу, сначала протиснувшись между машинами. Проверяет перед выходом на дорогу, не попадет ли он под колеса, от силы каждый десятый.

При этом выходящий из-за стоящей машины человек для водителя обычно оказывается полной неожиданностью - он возникает прямо перед авто в последний момент, предугадать его появление невозможно. Мои попытки поговорить с соседями о легкомысленном отношении к себе и детям успеха не возымели - мы во дворе, здесь приоритет у пешехода! И это действительно так, но разве это отменяет элементарную предосторожность?

Эксперты говорят, что зачастую аварии в нашей стране провоцирует сама инфраструктура - на дорогах много ловушек. Те же запаркованные дворы - одни из них. Так что первое, что нужно объяснить ребенку, - во дворе необходимо быть внимательным не меньше, чем на проезжей части. Из-за машины или любого другого препятствия нельзя выезжать. Даже выходить не стоит - сначала посмотри и убедись, что машины нет или она уступает. Для наглядности можно показать видеозаписи, которых полно в Сети. Вот прошлогоднее ЧП в Тамбове - мальчик на самокате вылетает под колеса авто как раз из-за припаркованной машины. Скорость у обоих вроде бы не велика, но среагировать не успевает никто. В итоге мальчик с переломами в больнице.

Бегом - не быстрее

В столичном управлении ГИБДД, сообщая о трех авариях с участием детей на самокатах, отдельно обратились к родителям с просьбой напомнить детям: переходить дорогу можно только по пешеходному переходу и обязательно пешком. И если первый пункт все и так знают, то вот про второй зачастую забывают. С одной стороны, это ведь неудобно - спрыгивать с самоката, если можно быстро пересечь переход на нем. А с другой, многие справедливо считают, что дорога опасна и поэтому покинуть ее нужно как можно быстрее. Поэтому лучше через дорогу бежать или ехать. Так из здравого суждения вытекает совершенно ошибочный вывод.

"Я и сама рассуждала так до того, как год назад получила автомобильные права, - признается "РГ" москвичка Юлия Кольцова. - Допускала много и других ошибок - например, шла по переходу напролом, не убедившись, что меня пропускают. И только получив права, поняла, как по-разному видят дорогу пешеходы и водители. Пока сам не водишь машину, не понимаешь, что ночью, особенно в непогоду, человека в черной одежде из кабины практически не видно. А еще пешеход может "спрятаться" за стойкой, и вы заметите его в последний момент. А ребенка легко вообще не увидеть, сдавая задом, он окажется в слепой зоне боковых зеркал, а в салонное зеркало его не видно из-за маленького роста". Теперь Юлия своим детям не только объясняет прописные истины вроде "зеленый - иди, красный - стой", но и объясняет, почему так нужно делать. Причем иногда делает это прямо из кабины машины, когда едет куда-то с детьми, - пытается им показать дорожную обстановку с другой стороны. "Ну и, конечно, всегда стараюсь сама быть примером для детей - упорно стою на красный, даже если машин нет, а другие пешеходы нарушают и идут. Вряд ли ребенок будет вас слушать, если вы сами нарушаете собственные советы", - считает Кольцова. В ГИБДД, кстати, с ней согласны и тоже просят москвичей служить примером для детей. Причем не только для своих - какой вывод сделает посторонний ребенок, видя, как взрослый дядя перебегает дорогу в неположенном месте?

Отдельного упоминания заслуживают дети на велосипедах. Все же на самокате, особенно если он не электрический, приличную скорость развить трудно. А вот на велосипеде вполне. При этом если вблизи нет велодорожек, то велосипедист становится источником опасности как для себя, так и для остальных. На тротуаре он может представлять угрозу для пешеходов, а на проезжей части можно угодить под колеса авто. Поэтому если ваш ребенок фанатеет от двухколесного друга, то пусть катается в парках или там, где есть велодорожки. А еще - купите ему экипировку: как минимум шлем, наколенники и налокотники. Они могут выручить не только в случае ДТП, но и при банальном падении.

Кстати

Пешеход в опасности

По данным столичного управления ГИБДД, в первом квартале этого года 37% произошедших в городе ДТП - наезды на пешеходов. То есть чаще чем в каждой третьей автоаварии участвовали люди, которые даже не находились в машине. Надо ли говорить, что пострадали они от этого не меньше? Кроме того, столичные автоинспекторы нарушение правил проезда пешеходных переходов ставят на второе место в антирейтинге нарушений, которые способствуют авариям с тяжелыми последствиями. Так что, если вы за рулем, помните - люди представляют не меньшую опасность, чем другие машины. А если вы на своих двоих - будьте заметны и предсказуемы, это вопрос жизни и здоровья.