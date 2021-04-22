Власти Чехии предсказуемо пошли на дальнейшее обострение дипломатических отношений с Россией. "Мы ограничиваем число дипломатов в российском диппредставительстве в Праге в соответствии с состоянием нашего посольства в Москве. Это решение вступает в силу сегодня. Российская сторона получила срок на отзыв своих людей до конца мая", - объявил в четверг новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

В российском МИДе такую логику Праги считают абсурдной, не учитывающей дипломатические реалии. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в наших странах разная система формирования кадров загранучреждений. Посольства и консульства Чехии, как и многих других стран, нанимают местных жителей для работы в дипмиссиях. Однако Россия придерживается иного подхода, направляя на эту работу собственных граждан. Этим и был вызван определенный перекос в численном составе посольств. Впрочем, он неизбежно будет исправлен после того, как Москва запретила посольству Чехии нанимать на работу российских граждан.

Еще до объявления Кулганека Захарова обратила внимание на странные маневры чешского МИД, куда в четверг был приглашен российский посол Александр Змеевский. По ее словам, на это Прага пошла, узнав о предстоящем на Смоленской площади разговоре с послом Чехии Витезславом Пивонькой. "Главное, чтобы, идя на маневр, Прага не зашла в пике", - отметила Захарова. Слова оказались пророческими.

А ведь еще за несколько часов до этих событий Москва призывала дать дипломатам возможность спокойно, без ультиматумов разобраться в возникшем кризисе. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская сторона крайне негативно относится к истерике вокруг всей этой ситуации. "Давайте дадим возможность дипломатам сформулировать позиции", - призвал он.

Но, похоже, Прага изначально ставила своей целью до предела обострить отношения между странами, представив себя жертвой Москвой. И получить с этого внешнеполитические дивиденды. Чехия уже успела обратиться к Евросоюзу и странам - членам НАТО с настоятельным требованием в знак солидарности принять решение о коллективной высылке российских дипломатов. Однако в Брюсселе сразу открестились от подобной солидарной глупости. Как заявил официальный представитель ЕС Петер Стано, сообщество, конечно, в целом поддерживает Прагу, но каждая страна должна принимать решение о высылке дипломатов индивидуально, приказать им Брюссель не может. В НАТО Чехию на словах поддержали, но в заявлении, сделанном по итогам экстренного заседания Совета НАТО, не было ни слова о возможной высылке российских дипломатов.

Тем временем официальный представитель МИД России со своей стороны обратила внимание, что разобраться вначале надо в том, что произошло в 2014 году в Врбетице: ведь именно обвинения в причастности России к тому взрыву и привели к кризису. По словам Захаровой, необходимо честно и правдиво рассказать гражданам Чехии, что именно случилось семь лет назад: что взорвалось, кто несет за это ответственность, кого подозревают. "Семь лет велось расследование, к чему оно пришло?" - отметила Захарова в интервью телеканалу "Москва 24".

Она обратила внимание на то, что Чехия взвалила вину на двух россиян и объявила о высылке российских дипломатов спустя пару дней после того, как Вашингтон объявил "персонами нон грата" ряд сотрудников посольства РФ в США. "Не надо делать вид, что после семи лет так называемого расследования за два дня Чехия нашла двух граждан России, которые во всем виноваты", - отметила Захарова. Дипломат призвала Прагу вспомнить о нормах международного права и практике дипломатических отношений и "все-таки вести себя прилично".

Захарова также отметила, что власти Чехии постоянно меняют свою позицию по отношению к России и событиям, связанным с высылкой дипломатов: "За последние несколько дней каждые примерно час-полтора слышим об изменениях чешской позиции. Они противоречат сами себе - и в контексте заявлений о высылке дипломатов, и в контексте обвинения Москвы, и в контексте квалификации того, что у них произошло в 2014 году".

По ее мнению, Чехия выполняет заказ третьей стороны. "Москва даст соответствующий ответ на любые новые антироссийские действия чешских властей. "И об этом Праге хорошо известно", - предупредила представитель МИД в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Когда верстался номер, стало известно, что полиция усилила охрану здания посольства России в Праге. Это решение было принято в связи с обострением отношений между двумя странами и проведением в последние дни возле дипмиссии ряда акций, в ходе которых звучали оскорбления в адрес российских властей.