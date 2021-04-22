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Рубрика: В мире

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Москва отреагирует на решение Чехии ограничить число сотрудников посольства России в Праге
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 88(8439)
Власти Чехии предсказуемо пошли на дальнейшее обострение дипломатических отношений с Россией. "Мы ограничиваем число дипломатов в российском диппредставительстве в Праге в соответствии с состоянием нашего посольства в Москве. Это решение вступает в силу сегодня. Российская сторона получила срок на отзыв своих людей до конца мая", - объявил в четверг новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек.
Посол Чехии в России Витезслав Пивонька у здания российского внешнеполитического ведомства. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС Посол Чехии в России Витезслав Пивонька у здания российского внешнеполитического ведомства. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Посол Чехии в России Витезслав Пивонька у здания российского внешнеполитического ведомства. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В российском МИДе такую логику Праги считают абсурдной, не учитывающей дипломатические реалии. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в наших странах разная система формирования кадров загранучреждений. Посольства и консульства Чехии, как и многих других стран, нанимают местных жителей для работы в дипмиссиях. Однако Россия придерживается иного подхода, направляя на эту работу собственных граждан. Этим и был вызван определенный перекос в численном составе посольств. Впрочем, он неизбежно будет исправлен после того, как Москва запретила посольству Чехии нанимать на работу российских граждан.

Захарова: Обвинения Чехии в адрес России состряпаны на скорую руку

Еще до объявления Кулганека Захарова обратила внимание на странные маневры чешского МИД, куда в четверг был приглашен российский посол Александр Змеевский. По ее словам, на это Прага пошла, узнав о предстоящем на Смоленской площади разговоре с послом Чехии Витезславом Пивонькой. "Главное, чтобы, идя на маневр, Прага не зашла в пике", - отметила Захарова. Слова оказались пророческими.

А ведь еще за несколько часов до этих событий Москва призывала дать дипломатам возможность спокойно, без ультиматумов разобраться в возникшем кризисе. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская сторона крайне негативно относится к истерике вокруг всей этой ситуации. "Давайте дадим возможность дипломатам сформулировать позиции", - призвал он.

Но, похоже, Прага изначально ставила своей целью до предела обострить отношения между странами, представив себя жертвой Москвой. И получить с этого внешнеполитические дивиденды. Чехия уже успела обратиться к Евросоюзу и странам - членам НАТО с настоятельным требованием в знак солидарности принять решение о коллективной высылке российских дипломатов. Однако в Брюсселе сразу открестились от подобной солидарной глупости. Как заявил официальный представитель ЕС Петер Стано, сообщество, конечно, в целом поддерживает Прагу, но каждая страна должна принимать решение о высылке дипломатов индивидуально, приказать им Брюссель не может. В НАТО Чехию на словах поддержали, но в заявлении, сделанном по итогам экстренного заседания Совета НАТО, не было ни слова о возможной высылке российских дипломатов.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Россия высылает 10 сотрудников посольства США в Москве

Тем временем официальный представитель МИД России со своей стороны обратила внимание, что разобраться вначале надо в том, что произошло в 2014 году в Врбетице: ведь именно обвинения в причастности России к тому взрыву и привели к кризису. По словам Захаровой, необходимо честно и правдиво рассказать гражданам Чехии, что именно случилось семь лет назад: что взорвалось, кто несет за это ответственность, кого подозревают. "Семь лет велось расследование, к чему оно пришло?" - отметила Захарова в интервью телеканалу "Москва 24".

Она обратила внимание на то, что Чехия взвалила вину на двух россиян и объявила о высылке российских дипломатов спустя пару дней после того, как Вашингтон объявил "персонами нон грата" ряд сотрудников посольства РФ в США. "Не надо делать вид, что после семи лет так называемого расследования за два дня Чехия нашла двух граждан России, которые во всем виноваты", - отметила Захарова. Дипломат призвала Прагу вспомнить о нормах международного права и практике дипломатических отношений и "все-таки вести себя прилично".

Захарова также отметила, что власти Чехии постоянно меняют свою позицию по отношению к России и событиям, связанным с высылкой дипломатов: "За последние несколько дней каждые примерно час-полтора слышим об изменениях чешской позиции. Они противоречат сами себе - и в контексте заявлений о высылке дипломатов, и в контексте обвинения Москвы, и в контексте квалификации того, что у них произошло в 2014 году".

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По ее мнению, Чехия выполняет заказ третьей стороны. "Москва даст соответствующий ответ на любые новые антироссийские действия чешских властей. "И об этом Праге хорошо известно", - предупредила представитель МИД в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Когда верстался номер, стало известно, что полиция усилила охрану здания посольства России в Праге. Это решение было принято в связи с обострением отношений между двумя странами и проведением в последние дни возле дипмиссии ряда акций, в ходе которых звучали оскорбления в адрес российских властей.

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