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22.04.2021 10:55
Рубрика: Коммерческий транспорт

КамАЗ представил премиальный карьерный самосвал

Текст: Валерий Карташов
Камский автозавод продемонстрировал на выставке MiningWorld Russia-2021 КамАЗ-65807. Модель нового семейства К5 является самым большим российским карьерным самосвалом.
Фото: Пресс-служба КамАЗа. Фото: Пресс-служба КамАЗа.
Фото: Пресс-служба КамАЗа.

Данный грузовик, разработанный в Научно-техническом центре КамАЗа, предназначен для транспортировки скальной и горной породы в средних и малых карьерах в районах с умеренным и холодным климатом.

Фото: www.drom.ru
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КамАЗ-65807 обладает грузоподъёмностью 65 т. При этом полная масса составляет 95 т. Самосвал с колёсной формулой 10х6 имеет следующие габариты: длина 11040 мм, ширина 3500 мм, высота 4100 мм.

Как отмечают в пресс-службе КамАЗа, несмотря на свои внушительные размеры, машина может похвастать манёвренностью на уровне самосвалов с колёсной формулой 8х4. Три задних моста - ведущие. Две первые оси и последний задний мост - управляемые.

В движение 65-тонный КамАЗ приводит 12-литровый турбодизель мощностью 550 л. с. Мотор агрегатируется с 7-ступенчатым гидромеханическим "автоматом".

Что касается самосвальной платформы, то её объём в скальном варианте - 30 куб. м. Внутренняя ширина - 3 м. Днище и боковины изготовлены из стали увеличенной толщины. Кузов с углом наклона 50 градусов получил специальный козырёк над кабиной, который защищает водителя, агрегаты и узлы самосвала от падения скальной породы. Примечательно, что проблема примерзания мокрого зимнего грунта решена за счёт обогрева отработавшими газами двигателя.

КамАЗ-65807 - вторая модель в новом семействе карьерных самосвалов КамАЗа. Первым представителем считается 60-тонный КамАЗ-65805. В будущем линейка будет состоять из нескольких грузовиков с колёсной формулой 8х4 и 10х6, грузоподъёмностью от 45 до 70 т.

#КамАЗ