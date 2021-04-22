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Рубрика: Спорт

Дебютант разыгрался

Форвард Кирилл Капризов установил рекорд в НХЛ
Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 88(8439)
В Национальной хоккейной лиге продолжаются матчи регулярного чемпионата.

Клуб "Аризона Койотис" уступил клубу "Миннесота Уайлд" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 1:4.

Гол Кирилла Капризова помог "Миннесоте" одержать победу над "Аризоной"

В составе победителей отличились Кевин Фиала, Маркус Фолиньо, Кирилл Капризов и Нико Штурм.

Отметим, что для российского форварда Капризова это 19-я шайба в дебютном сезоне в НХЛ. Он установил новый рекорд среди новичков "Миннесоты" по голам в дебютном сезоне, улучшив достижение Мариана Габорика. Последний в сезоне-2000/2001 забросил 18 шайб.

Игра Кирилла впечатлила главного тренера "Миннесоты Уайлд" Дина Эвасона.

В разговоре с журналистами мировых информационных агентств он отметил характер нападающего:

- Мне кажется, что Капризов - особенный игрок, он нацелен на борьбу и сражается в каждом эпизоде. Не так много матчей, в которых Кирилл незаметен и уходит в тень. Он постоянно вовлечен в игру, всегда на виду, вы всегда видите его на площадке и в атаке, и в обороне. Я считаю, это восхитительное начало карьеры в НХЛ.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Тем временем Международная федерация хоккея с шайбой (ИИХФ) на своем официальном сайте сообщила об отмене женского чемпионата мира.

Турнир, который должен был пройти в Канаде с 6 по 17 мая, не состоится из-за опасений, связанных с COVID-19.

По предварительным данным, соревнования могут пройти летом 2021 года, и сейчас федерация хоккея Канады и ИИХФ работают над поиском новых дат проведения турнира.

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