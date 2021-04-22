Климов: Вчерашние уличные акции были организованы из-за рубежа

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов уверен, что несогласованные акции, прошедшие вчера в ряде городов России, были организованы из-за рубежа.

"С помощью зарегистрированных иностранных агентов и иных ставленников Запада была срочно предпринята попытка организовать в день ежегодного президентского Послания 21 апреля уличные беспорядки в ряде городов России, включая Москву и Петербург", - сказал он в четверг на заседании комиссии.

О том, что эта акция имеет очевидную иностранную поддержку, по мнению сенатора, говорит, например, такой факт: 19 апреля в русскоязычной версии немецкого государственного пропагандистского органа Deutsche Welle вышла статья под заголовком "Акция за Навального 21 апреля может определить будущее РФ".

"Данную публикацию, адресованную гражданам России, трудно рассматривать иначе, как иностранное информационное обеспечение противоправных акций на суверенной территории Российской Федерации", - заявил Андрей Климов.

Он также отметил, что "эта провокация, по сути, провалилась, как проваливались ранее и иные подобные попытки извне навязать нашему народу чужую волю".

"Хотелось бы верить, что на этот раз на Западе прислушаются к России, примут во внимание сказанное президентом о "красных линиях" и прекратят, наконец, противоречащие общепризнанным нормам международного права явные попытки оказать деструктивное влияние на сугубо внутренние дела России, включая намерение вмешаться в электоральный процесс на предстоящих выборах в Госдуму", - заявил парламентарий, добавив, что сам он с трудом верит, что здравый смысл возобладает у западных "партнеров".

Комиссия продолжит мониторинг иностранного вмешательства и "разработку предложений по законодательному обеспечению возможностей для соответствующих ответов на недружественные акции, в том числе и ассиметричных", заключил он.