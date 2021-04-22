Курс рубля взлетел после сообщений о завершении проверки войск на границе

Курс рубля резко вырос на фоне новостей о прекращении проверки боеготовности войск на южной границе России. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 14:45 мск, курс доллара упал до 75,67 рубля (минус 1,21 рубля по сравнению с данными с открытия торгов). Европейская валюта подешевела до 91,19 рубля (минус 98 копеек).

Ранее министр обороны Сергей Шойгу объявил о прекращении внезапной проверки войск в Южном и Западном военных округах. Глава Минобороны распорядился вернуть войска, сконцентрированные на границе, в пункты постоянной дислокации.