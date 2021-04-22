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22.04.2021 14:46
Рубрика: Власть

Шойгу объявил о завершении внезапной проверки войск на юге и западе России

Все проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах прекращаются, уже с 23 апреля войска начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу рассказал о модернизации вооруженных сил

Глава военного ведомства подчеркнул, что все поставленные цели проверки были достигнуты, российская армия адекватно реагирует на изменения обстановки вблизи наших границ. "Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны", - цитирует ТАСС слова Шойгу с совещания по Крыму.

После возвращения войск в пункты постоянной дислокации будет проведен детальный анализ внезапной проверки, также добавил глава Минобороны РФ.

Ранее министр также заявлял о росте военной активности НАТО рядом с южными границами России.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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