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Рубрика: В мире

МАГАТЭ: Иран установил более современные центрифуги на объекте в Натанзе

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Иран установил более современные центрифуги на ядерном объекте в Натанзе. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на доклад.

Фото: РИА Новости
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Иран ранее проинформировал МАГАТЭ о намерении обогащать уран до уровня 60%. В Тегеране отмечали, что такой уран используется в производстве молибдена, необходимого при создании радиомедицинских препаратов, пишет РИА Новости. Позже президент Ирана Хасан Роухани заявил, что решение об увеличении уровня обогащения урана и установке более современных центрифуг было принято в ответ на диверсию на ядерном объекте в Натанзе.

Напомним, в 2015 году Россией, Великобританией, Германией, Китаем, США, Францией и Ираном был заключен Совместный всеобъемлющий план действий. Он предусматривал снятие санкций в обмен на ограничения для ядерной программы Ирана, направленные на неполучение им ядерного оружия. Но в 2018 году Вашингтон в одностороннем порядке вышел из сделки, а затем неоднократно ужесточал санкции против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

В Иране назвали имя диверсанта на ядерном объекте в Натанзе
В мире Ближний Восток Иран Международные организации МАГАТЭ Ядерная программа Ирана

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