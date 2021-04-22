МАГАТЭ: Иран установил более современные центрифуги на объекте в Натанзе

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Иран установил более современные центрифуги на ядерном объекте в Натанзе. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на доклад.

Иран ранее проинформировал МАГАТЭ о намерении обогащать уран до уровня 60%. В Тегеране отмечали, что такой уран используется в производстве молибдена, необходимого при создании радиомедицинских препаратов, пишет РИА Новости. Позже президент Ирана Хасан Роухани заявил, что решение об увеличении уровня обогащения урана и установке более современных центрифуг было принято в ответ на диверсию на ядерном объекте в Натанзе.

Напомним, в 2015 году Россией, Великобританией, Германией, Китаем, США, Францией и Ираном был заключен Совместный всеобъемлющий план действий. Он предусматривал снятие санкций в обмен на ограничения для ядерной программы Ирана, направленные на неполучение им ядерного оружия. Но в 2018 году Вашингтон в одностороннем порядке вышел из сделки, а затем неоднократно ужесточал санкции против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.