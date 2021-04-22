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22.04.2021 15:12
Рубрика: Власть

Матвиенко: В бюджете есть средства на реализацию новых мер поддержки граждан

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в федеральном бюджете есть средства на реализацию социальных мер поддержки граждан, о которых говорил 21 апреля в Послании президент РФ Владимир Путин.

"Хочу особо подчеркнуть, что все поручения президента по дополнительной социальной поддержке граждан просчитаны, правительством рассмотрены", - сказала она на заседании Совета верхней палаты в четверг. "Правительство подтвердило, что на реализацию всех этих мер средства в федеральном бюджете найдены", - добавила Валентина Матвиенко.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Напомним, в Послании Федеральному собранию глава государства анонсировал новые меры социальной поддержки граждан. В их числе: единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника, пособия по 6 350 рублей беременным женщинам в трудной материальной ситуации, оплата больничного по ухода за ребенком до семи лет в полном объеме, без учета стажа и другие.

Среди обозначенных президентом мер - также норма о возврате родителям половины стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря. По словам Валентины Матвиенко, она должна заработать уже в этом году.

"Главное - это поддержка семей с детьми, тех граждан, кому действительно необходимо государственное плечо. Это серьезная система мер, но она очень адресная, очень точная, и я знаю, что реакция на эти меры уже очень позитивная", - отметила глава Совфеда.

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Сенаторы уже подготовили план работы по выполнению Послания и поручения для каждого комитета. "Впереди майские праздники, выходные, но мы должны сделать максимум для того, чтобы в весеннюю сессию все необходимые законы для реализации поручений президента были приняты", - подчеркнула спикер.

Вопрос о реализации Послания депутаты и сенаторы рассмотрят на Совете законодателей, который состоится 27 апреля в Санкт-Петербурге. Матвиенко подчеркнула, что это командная работа, которая требует участия не только федеральных, но и региональных парламентариев.

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