МИД РФ озвучил ожидания от будущего российско-американских отношений

Она напомнила, что посол РФ в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву для консультаций. Сейчас, по ее словам, эти консультации "активнейшим образом проходят в России".

Как подчеркнула дипломат, "надеемся, что и американский посол с пользой проведет время в Вашингтоне и будет сфокусирован на консультациях со своими административными структурами, которые курируют вопросы двусторонних отношений с Россией для того, чтобы каким-то образом сформировать позицию, которая позволит далее не заводить двусторонние отношения в тупик".