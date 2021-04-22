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Рубрика: В мире

МИД РФ озвучил ожидания от будущего российско-американских отношений

Текст: Константин Волков
Надежду на то, что улетевший 22 апреля утром в Вашингтон посол США в России Джон Салливан получит там рекомендации не заводить отношения двух стран в тупик, высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Москва 24".
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Она напомнила, что посол РФ в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву для консультаций. Сейчас, по ее словам, эти консультации "активнейшим образом проходят в России".

Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Как подчеркнула дипломат, "надеемся, что и американский посол с пользой проведет время в Вашингтоне и будет сфокусирован на консультациях со своими административными структурами, которые курируют вопросы двусторонних отношений с Россией для того, чтобы каким-то образом сформировать позицию, которая позволит далее не заводить двусторонние отношения в тупик".

В мире США Правительство МИД Россия и США

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