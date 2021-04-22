МИД РФ озвучил ожидания от будущего российско-американских отношений

Надежду на то, что улетевший 22 апреля утром в Вашингтон посол США в России Джон Салливан получит там рекомендации не заводить отношения двух стран в тупик, высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Москва 24".
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Она напомнила, что посол РФ в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву для консультаций. Сейчас, по ее словам, эти консультации "активнейшим образом проходят в России".
Как подчеркнула дипломат, "надеемся, что и американский посол с пользой проведет время в Вашингтоне и будет сфокусирован на консультациях со своими административными структурами, которые курируют вопросы двусторонних отношений с Россией для того, чтобы каким-то образом сформировать позицию, которая позволит далее не заводить двусторонние отношения в тупик".