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Рубрика: Экономика

Конструктор для бюджета

Минэкономразвития пересмотрело оценки по ВВП, нефти и рублю
Текст: Михаил Загайнов, Игорь Зубков, Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 88(8439)
Минэкономразвития подготовило обновленный макропрогноз, сообщил источник в министерстве. От версии, на которой основан бюджет этого года, он отличается более оптимистичными оценками цен на нефть и чуть более скромными ожиданиями по росту экономики. Последнее, однако, связано с техническими причинами.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко поручил органам власти использовать сценарные условия этого прогноза в бюджетном процессе на 2022 год. Факт получения письма подтвердили в пресс-службе минэкономразвития.

Фото: iStock
Минэкономразвития понизило прогноз по росту экономики России

Прогноз по росту ВВП в 2021 году снижен с 3,3% до 2,9%. Глава министерства Максим Решетников ранее говорил, что ведомство скорректирует прогноз вниз в связи с более высокими, чем ожидалось, результатами прошлого года (ВВП снизился на умеренные 3%) и более жесткой политикой ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. В дальнейшем, по прогнозу, экономика будет расти темпами 3% в год (в 2022 году чуть выше) на фоне быстрого роста инвестиций - свыше 5% в год (в этом году инвестиции вырастут на 3,3% после снижения на 1,4% в 2020 году).

Прогноз исходит из того, что экономика находится в фазе активного восстановления, и преодоление последствий кризиса (в терминах ВВП) произойдет к концу 2021 года, отмечает член-корреспондент РАН, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Основными факторами восстановления должны стать рост промпроизводства (по прогнозу - на 2%) на фоне роста внешнего спроса, восстановления спроса населения и инвестиционной активности государства и бизнеса. С учетом текущих прогнозов по мировой экономике такое развитие событий может быть весьма вероятным, считает Широв. При этом восстановление реального сектора во многом опирается на меры государственной поддержки, и есть риск, что преждевременный отказ от них может перевести промышленность в режим стагнации, указывает он. Кроме того, есть сомнения в возможности быстрого наращивания частных инвестиционных вложений - для этого сначала должен восстановиться внутренний спрос, подчеркивает Широв.

Согласно прогнозу, оборот розницы полностью восстановится до докризисного уровня в этом году, а объем платных услуг - только в 2023 году.

Прогноз по инфляции на этот год ожидаемо повышен, но в то же время исходит из заметного замедления инфляции в течение года - до 4,3% с 3,7%. Если бы правительство не приняло меры по сдерживанию цен - в первую очередь по пшенице, подсолнечному маслу, сахару, инфляция была бы не 4,3%, а 4,6%, отметил источник в министерстве.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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По занятости и реальным доходам министерство в целом сохранило свои оценки: уровень безработицы снизится до 5,2% в среднем за год, к концу года опустится ниже 5%, приблизившись к докризисным значениям (в августе прошлого года он достиг пика - 6,4%, а затем стал снижаться), реальные располагаемые денежные доходы населения (за вычетом инфляции и обязательных платежей), снизившиеся в прошлом году на 3,5%, почти полностью восстановятся в этом году, а затем будут расти темпами около 2,5% в год.

Минэкономразвития считает, что российская нефть Urals будет стоить выше 50 долларов за баррель (что комфортно для бюджета) как минимум до 2024 года. Пик среднегодовой цены - 60,3 доллара - будет достигнут именно в этом году. В предыдущем варианте прогноза министерство ожидало, что цены на нефть в ближайшие годы не превысят 50 долларов .

Министерство ожидает укрепления рубля в этом году и в среднесрочной перспективе. Текущий курс (больше 76 рублей за доллар) источник в министерстве называет заниженным.

Реальные располагаемые денежные доходы населения (за вычетом инфляции и обязательных платежей) почти полностью восстановятся в этом году, а затем будут расти темпами около 2,5% в год 

"В начале этого года рубль у нас, как мы видим, ослаб, но мы исходим из того, что это все психология, - отметил он. - Фундаментальный валютный курс - 71-72 рубля за доллар концу этого года (в результате среднегодовой курс - 73,3 рубля за доллар), в 2022 году - 71,8 рубля, в среднесрочной перспективе - 72-74 рубля. Мы ориентируемся в прогнозе больше на фундаментальный курс". Примерно такие же цифры минэкономразвития прогнозировало в сентябре прошлого года, хотя тот прогноз исходил из гораздо более низких цен на нефть.

Ключевая цель прогноза минэкономразвития - обеспечение бюджетного процесса. В этом качестве он продолжает играть роль индикативного плана, главная задача которого - обеспечение внутренней непротиворечивости показателей экономической динамики.

Экономика Макроэкономика

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