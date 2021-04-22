Минфин реструктурирует задолженность регионов по бюджетным кредитам

Расходы регионов на обслуживание государственного долга сократятся более чем на 20 млрд рублей в год в результате реструктуризации задолженности, следует из материалов, опубликованных на сайте Минфина.

В 2021 году в соответствии с Посланием президента России задолженность по бюджетным кредитам будет реструктурирована до 2029 года включительно. Минфин окажет поддержку регионам, имеющим значительную задолженность по рыночным заимствованиям, в целях снижения ее доли до 25% объема налоговых и неналоговых доходов. Общий объем поддержки составит до 176 млрд рублей. Новые бюджетные кредиты планируется предоставить на срок до 2029 года включительно. При этом регионы должны будут проводить ответственную долговую политику.

В 2020 году Минфин продлил регионам срок погашения накопленной задолженности по бюджетным кредитам в сумме более 800 млрд рублей. Бюджетный эффект от реализации этих мероприятий в 2021-2024 гг. составит 422 млрд рублей, отмечают в министерстве. Эти средства будут направлены на финансирование новых инвестиционных проектов.

В декабре 2020 года Минфин России предоставил регионам бюджетные кредиты в объеме 224 млрд рублей. Это позволило минимизировать привлечение рыночных заимствований и обеспечить выполнение социально значимых расходных обязательств.