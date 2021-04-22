Минтруд изучит вопрос продления майских праздников

Министерство труда РФ рассматривает предложения увеличить продолжительность майских праздников, но никаких решений пока нет. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков.

По его словам, которые приводит РИА Новости, поступившие от депутатского корпуса предложения "находятся на рассмотрении". Напомним, основной вопрос заключается в рабочих днях между Первомаем и Днем Победы. Комментируя идею превратить их в выходные, лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов предложил сделать это на постоянной основе за счет сокращения новогодних каникул.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил данные о том, что рабочие дни между майскими праздниками могут сделать выходными. По его словам, в графике Владимира Путина эти дни учтены как рабочие.

Напомним, в мае россиян ждут две четырехдневные рабочие недели. Роструд напоминает, что работать предстоит с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. А отдыхать соответственно с 1 по 3 мая (в связи с Праздником Весны и Труда) и с 8 по 10 мая (в связи с празднованием Дня Победы). Пятница, 30 апреля, будет рабочим предпраздничным днем, а потому ее продолжительность сокращается на один час.

Если работник хочет увеличить себе время отдыха, то он может взять отгул или несколько дней в счет отпуска. Никто не запрещает и работодателям проявлять инициативу и предоставлять сотрудникам дополнительные выходные.