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22.04.2021 07:44
Рубрика: Общество

Минтруд изучит вопрос продления майских праздников

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Министерство труда РФ рассматривает предложения увеличить продолжительность майских праздников, но никаких решений пока нет. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По его словам, которые приводит РИА Новости, поступившие от депутатского корпуса предложения "находятся на рассмотрении". Напомним, основной вопрос заключается в рабочих днях между Первомаем и Днем Победы. Комментируя идею превратить их в выходные, лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов предложил сделать это на постоянной основе за счет сокращения новогодних каникул.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил данные о том, что рабочие дни между майскими праздниками могут сделать выходными. По его словам, в графике Владимира Путина эти дни учтены как рабочие.

Напомним, в мае россиян ждут две четырехдневные рабочие недели. Роструд напоминает, что работать предстоит с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. А отдыхать соответственно с 1 по 3 мая (в связи с Праздником Весны и Труда) и с 8 по 10 мая (в связи с празднованием Дня Победы). Пятница, 30 апреля, будет рабочим предпраздничным днем, а потому ее продолжительность сокращается на один час.

Если работник хочет увеличить себе время отдыха, то он может взять отгул или несколько дней в счет отпуска. Никто не запрещает и работодателям проявлять инициативу и предоставлять сотрудникам дополнительные выходные.

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