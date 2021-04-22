МОК принял решение изменить олимпийский девиз

Исполком Международного олимпийского комитета принял решение изменить олимпийский девиз, который был утвержден в 1894 году.

О таком намерении в начале этой недели заявил глава МОК Томас Бах. "Я предлагал добавить к "быстрее, выше, сильнее" еще и слово "вместе". Теперь это обсудят члены МОК, и через три месяца девиз может быть немного изменен", - сказал он.

По итогам заседания исполкома МОК это изменение было одобрено, сообщает служба информации ОКР. Теперь изменения должны быть утверждены на ближайшей сессии МОК, которая пройдет во время Олимпиады в Токио​​​. Обновленный девиз будет звучать так: "Быстрее, выше, сильнее - вместе".

Ставший привычным для всех любителей спорта девиз олимпийского движения был утвержден в 1894 году первым Олимпийским конгрессом.