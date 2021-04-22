Определились финалисты Кубка России по футболу. За трофей 12 мая в Нижнем Новгороде поборются "Локомотив" и "Крылья Советов".

"Локомотив" разгромил ЦСКА (3:0) и в десятый раз примет участие в решающем матче Кубка России. Фото: Михаил Синицын/РГ

Первыми по хронологии путевку в финал разыгрывали "Ахмат" и "Крылья Советов". Основное время матча в Грозном закончилось вничью (0:0), а в серии пенальти удачливее оказались гости (4:1). На пути к решающей встрече турнира самарская команда выбила сразу четырех представителей Премьер-лиги: "Ротор", "Химки", "Динамо" и теперь "Ахмат". Кроме того, "Крылышки" впервые с 2004 года и во второй раз в истории добрались до финала.

Во втором полуфинале соперничали рекордсмены по числу побед в Кубке - "Локомотив" и ЦСКА. В отличие от "железнодорожников", армейцы уже лишились реальных шансов на чемпионство, и единственной возможностью завоевать трофей для них был как раз Кубок. Но и здесь "красно-синих" ждала неудача.

"Локомотив" - однозначно лучший клуб в России после возобновления сезона. "Красно-зеленые" выиграли во всех десяти весенних матчах, поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ, а теперь разгромили ЦСКА (3:0). Несмотря на столь впечатляющие результаты, главный тренер "железнодорожников" не до конца доволен игрой своих футболистов.

- Сегодня был не лучший наш матч, но мы все равно победили. Надо добавлять в последних пяти встречах сезона. Меня беспокоит ситуация с игрой ребят, - признался Николич.

ЦСКА же находится в кризисе. Потерпев два поражения подряд, армейцы выпали из топ-3 Премьер-лиги и вылетели из Кубка. Как из этой ситуации будет выходить новый главный тренер команды Ивица Олич - большой вопрос.

В воскресенье ЦСКА предстоит провести ключевой поединок сезона. В нем армейцы встретятся в гостях со "Спартаком".

Обе команды подходят к главному дерби страны в неважной форме. Об армейцах уже было сказано, а "красно-белые" на прошлых выходных в свой день рождения (99 лет) крупно проиграли дома "Уфе" (0:3).

Смогут ли подопечные Доменико Тедеско в конце сезона побороться за чемпионство - загадка. Для этого им обязательно нужно побеждать ЦСКА. В ином случае "красно-белые" фактически распрощаются с надеждами на "золото".

Напомним расклады в таблице: лидирует "Зенит" (55 очков), далее идут "Локомотив" (49), "Спартак" (47), "Рубин", ЦСКА, "Динамо" (по 46).

Где будем смотреть

24 апреля, суббота, "Матч ТВ"

13.55. "Урал" - "Ахмат". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

16.25. "Зенит" - "Ротор". Прямая трансляция.

18.30. "Динамо" - "Химки". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

18.55. "Тамбов" - "Локомотив". Прямая трансляция.

25 апреля, воскресенье, "Матч ТВ"

16.25. "Спартак" - ЦСКА. Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

13.55. "Уфа" - "Сочи". Прямая трансляция.

16.25. "Ростов" - "Арсенал". Прямая трансляция.

18.55. "Рубин" - "Краснодар". Прямая трансляция.