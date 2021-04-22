Открылся климатический саммит лидеров 40 государств

22 апреля, в Международный день Земли, свою работу начал саммит мировых лидеров по вопросам изменения климата. Организованное США двухдневное мероприятие в формате видеоконференции собрало 40 глав государств: от огромных России, Бразилии и Китая до крошечных Бутана, Габона и Маршалловых Островов. Правда, фактический размер стран-участниц онлайн встречи высшего уровня едва ли имеет значение на фоне продолжающегося глобального потепления - в случае провала международных усилий по обузданию этого губительного для нашей планеты процесса (общая цель - ограничить рост температуры не более чем на 1,5 C к 2050 году) от него пострадают все земляне без исключения.

Климатическая повестка остается одним из главных внешнеполитических коньков, который прочно оседлала новая администрация США во главе с демократом Джозефом Байденом. Едва став президентом, Байден в первый же день подписал указ о возвращении Вашингтона в Парижское соглашение по климату, из которого его предшественник Дональд Трамп вышел в 2017 году (по его мнению, это соглашение вело к утрате 2,7 миллиона рабочих мест в США).

Организованный Вашингтоном в короткие сроки представительный саммит по климату с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша - яркий пример далеко идущих устремлений новой администрации, хором пишут западные СМИ. "Байден стремится возвестить о том, что США вернулись на авансцену в международных делах - от вопросов окружающей среды до прав человека и глобальной безопасности", - отметила газета The Washington Post. Впрочем, продемонстрировать для этого лишь организаторские способности - установить круглый стол и по очереди выводить на огромный экран перед ним выступления мировых лидеров - явно недостаточно. Понимая это, Байден в четверг объявил о намерении США сократить выбросы парниковых газов вдвое к 2030 году, а к 2050 году и вовсе выйти на "нулевой уровень" загрязнения атмосферы. "Наш план по чистой энергии создаст миллионы хорошо оплачиваемых рабочих мест, входящих в профсоюзы, а также обеспечит экономическую конкурентоспособность и улучшит здоровье и безопасность населения по всей Америке ", - утверждал глава Белого дома. При этом комментаторы в самих США сразу выразили сомнение, что столь амбициозная цель достижима в условиях нынешней политической поляризации в стране: демократы контролируют лишь половину сената и настроенные преимущественно негативно к "зеленой повестке" республиканцы могут серьезно осложнить законодательные инициативы Байдена по радикальной декарбонизации американской экономики.

С другой стороны, в памяти международного сообщества жив не только волюнтаристский пример Дональда Трампа, покинувшего Парижское соглашение по климату. Еще раньше, в 2001 году, другой президент-республиканец Джордж Буш-младший отказался исполнять условия Киотского протокола от 1997 года (сенат США также не стал ратифицировать этот ограничивающий выбросы парниковых газов документ из-за возможного ущерба национальной экономике). С учетом таких зигзагов Вашингтона, а также двух непредсказуемых электоральных циклов в США до 2030 года, к пафосным обещаниям 78-летнего Байдена следует отнестись с известной долей скепсиса.

Между тем именно США и Китай являются двумя ведущими странами мира, больше всего загрязняющими атмосферу углекислым газом. В этой связи от принявшего участие в саммите председателя КНР Си Цзиньпина также ждали заявлений о конкретных шагах Поднебесной (на которую приходится около 30 процентов мировых выбросов CO2) по пути декарбонизации. Однако китайский лидер в своем выступлении ограничился выражением приверженности "зеленому развитию" и заявил о необходимости обеспечения "гармонии человека и матери-Земли". "Развитые страны должны усилить свои планы и действия по борьбе с изменением климата, а также принять конкретные меры по оказанию помощи развивающимся странам в ускорении их перехода к зеленому и низкоуглеродному развитию", - отметил Си Цзиньпин.

США и Китай остаются двумя ведущими странами мира, больше всего загрязняющими атмосферу углекислым газом

К слову, буквально на минувшей неделе спецпосланник президента США по климату Джон Керри, изрядно поколесивший за последний месяц по миру (побывал в Индии, Южной Корее, Бангладеш и ОАЭ), доехал и до Китая. И из Шанхая заявил о сотрудничестве двух стран по климатической повестке. "Соединенные Штаты и Китай привержены взаимодействию друг с другом и другими странам для борьбы с изменением климата", - отмечается в распространенном 17 апреля совместном американо-китайском заявлении. Правда, помимо общих деклараций о приверженности основным целям Парижского соглашения никакой конкретики в этом документе нет. Между тем согласно западным оценкам для достижения "углеводородной нейтральности" Китаю необходимо в ближайшие годы закрыть почти 600 работающих на угле электростанций, и пойдет ли Пекин на такие чувствительные для своей экономики шаги, - вопрос открытый. В целом же проходящий 22-23 саммит апреля не предполагает ни принятия на себя его участниками каких-либо новых обязательств, ни проведения главами государств двусторонних встреч.

Кстати

Стартовавший климатический саммит совпал по срокам с отъездом американского посла Джона Салливана из Москвы, которому ранее российские власти рекомендовали отправиться домой на консультации. "Надеемся, что американский посол с пользой проведет время в Вашингтоне и будет сфокусирован на консультациях со своими административными структурами, которые курируют вопросы двусторонних отношений с Россией для того, чтобы каким-то образом сформировать позицию, которая позволит далее не заводить двусторонние отношения в тупик", - заявила в этой связи официальный представитель МИД России Мария Захарова