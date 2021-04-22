Платить за причиняемый дорогам вред будут фуры с транзитными номерами

Оплачивать ущерб, наносимый дорогам, будут автомобили с массой более 12 тонн с транзитными номерами и без госномеров. Изменения в правила взимания платы вступили в силу 22 апреля.

Обязанность по внесению платы распространили на всех собственников и владельцев транспортных средств, в том числе не зарегистрированных в России или зарегистрированных в иностранных государствах. Также вносить плату должны автомобили с государственными регистрационными номерами "Транзит".

Плата взимается через систему "Платон". Автомобили с номерами "Транзит" будут также регистрироваться в реестре системы взимания платы до присвоения госномеров или в течение срока действия знака "Транзит" на основании паспорта транспортного средства или его копии, либо сведений об автомобиле из электронного паспорта.

Также может использоваться документ, подтверждающий основание владения грузовиком, а вместо госномера будут указывать VIN или PIN. Даже отсутствие указанных сведений не станет помехой для регистрации в реестре.

Изменения направлены на "обеспечение соблюдения обязанности по внесению платы всеми собственниками и владельцами транспортных средств", отметили ранее в Минтрансе. В результате повысится эффективность взимания платы, считают в министерстве.

За проезд по дорогам платят все автомобили массой более 12 тонн, компенсируя вред, который они наносят автотрассам. Как предполагается, ущерб от фур сверхнормативный, то есть значительно больше ущерба от легкового транспорта. Собранные средства идут на ремонт дорог.