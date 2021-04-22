Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
22.04.2021 02:00
Рубрика: Дороги

Платить за причиняемый дорогам вред будут фуры с транзитными номерами

Текст: Евгений Гайва
Оплачивать ущерб, наносимый дорогам, будут автомобили с массой более 12 тонн с транзитными номерами и без госномеров. Изменения в правила взимания платы вступили в силу 22 апреля.

Обязанность по внесению платы распространили на всех собственников и владельцев транспортных средств, в том числе не зарегистрированных в России или зарегистрированных в иностранных государствах. Также вносить плату должны автомобили с государственными регистрационными номерами "Транзит".

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
За проезд по федеральным трассам придется платить больше

Плата взимается через систему "Платон". Автомобили с номерами "Транзит" будут также регистрироваться в реестре системы взимания платы до присвоения госномеров или в течение срока действия знака "Транзит" на основании паспорта транспортного средства или его копии, либо сведений об автомобиле из электронного паспорта.

Также может использоваться документ, подтверждающий основание владения грузовиком, а вместо госномера будут указывать VIN или PIN. Даже отсутствие указанных сведений не станет помехой для регистрации в реестре.

Изменения направлены на "обеспечение соблюдения обязанности по внесению платы всеми собственниками и владельцами транспортных средств", отметили ранее в Минтрансе. В результате повысится эффективность взимания платы, считают в министерстве.

За проезд по дорогам платят все автомобили массой более 12 тонн, компенсируя вред, который они наносят автотрассам. Как предполагается, ущерб от фур сверхнормативный, то есть значительно больше ущерба от легкового транспорта. Собранные средства идут на ремонт дорог.