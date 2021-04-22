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Рубрика: Общество

Корни

Почему школы с обучением на русском языке работают в основном на побережьях США
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 88(8439)
Есть ли в США государственные школы с образованием на русском языке? Кому санкции не мешают открыто презентовать свою русскость? Устарела ли народная дипломатия? Об этом наш разговор с президентом недавно образованной Ассоциации русских школ США и директором культурно-образовательного центра для русскоязычных семей в Кремниевой долине "Россинка" (с двумя "с" от слова "Россия") Натальей Вензон.
Директор русской школы - Наталья Вензон. Фото: Из личного архива Директор русской школы - Наталья Вензон. Фото: Из личного архива
Директор русской школы - Наталья Вензон. Фото: Из личного архива

Наталья, вас включили в сотню самых влиятельных женщин Кремниевой долины. Как паромщика культур или за что-то другое?

Наталья Вензон: Не думаю, что можно отделить бизнес от личности человека. По основной профессии я учитель, преподаватель английского и немецкого. Когда переехала в Калифорнию, впервые увидела банковскую карточку, не знала основ экономики. Мой терпеливый муж научил, как построить бизнес с нуля. Сейчас у нас 17 разных компаний, в том числе строительная. Только благодаря этому мы смогли открыть школу, приобрести для нее собственное здание, отремонтировать, оборудовать по последнему слову техники, создать профессиональную театральную сцену со светом и звуком, посадить фруктовый сад, за которым ухаживают дети. Сейчас у нас учатся дети более чем из 100 семей. Если бы не пандемия, то уже работали бы программы по обмену с российскими педагогами и школьниками.

Как раз в пандемию возникла Ассоциация русских школ США. Удаленка подтолкнула или тема объединения давно зрела?

Наталья Вензон: На ежегодной конференции русских школ при Русском культурном центре в Вашингтоне (округ Колумбия) этот вопрос возникал, но не находилось движущей силы, которая бы объединила. Таким организатором стала "Россинка" при поддержке Координационного совета организаций российских соотечественников США.
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Чем ассоциация занимается?

Наталья Вензон: На первых "круглых столах" в 2020 году мы решали, как перейти в онлайн, какие платформы и программы использовать, как сохранить педагогов, как спасти наши школы. Ведь до марта прошлого года, скажем, тот же Zoom был задействован в учебном процессе всего на 5-10 процентов.

Не пробовали найти поддержку у больших учебных платформ в России?

Наталья Вензон: У нас подписан договор о сотрудничестве с Институтом Пушкина (Москва), Санкт-Петербургский государственный университет предлагает огромное количество ресурсов в помощь педагогам, преподающим русский как иностранный или работающим с детьми-билингвами.

Сколько школ входит в Ассоциацию?

Наталья Вензон: Сейчас она объединяет более 40 русских школ по всей Америке.

Как устроено образование на русском в США? Есть ли государственные программы?

Наталья Вензон: В США нет единой образовательной системы, в каждом штате свои правила для государственных школ, а частные вообще могут устанавливать свои, при соблюдении требований по лицензии, разумеется.

В крупных городах и конгломератах на западном и восточном побережье, где немало русскоязычных семей с высшим образованием, достаточно и частных детских садов, школ, школ дополнительного образования и кружков. В центральных и сельских областях такого разнообразия нет. Существуют также исторически сложившиеся места компактного проживания русских, в том числе религиозные поселения со своими правилами и традициями.

Кто финансирует государственные учебные заведения?

Наталья Вензон: Финансирование напрямую зависит от местных налогов. Таким образом, запросы и потребности жителей определенных районов влияют на школьные программы, и в них могут появляться определенные языки в качестве иностранных, образуя самое настоящее билингвальное или иммерсивное образование. И представители русскоязычной диаспоры в некоторых штатах сумели добиться этого для русского языка.

Такие школы есть в Портленде (Орегон), на Аляске (Анкоридж), в Калифорнии школа с преподаванием русского есть в столице штата - городе Сакраменто. Но необходимость таких программ приходится все время обосновывать и отстаивать, то есть изменение состава населения или ограничение бюджета могут привести к сокращению данных программ и наоборот.

Фото: iStock
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Частным школам в этом отношении, наверное, легче?

Наталья Вензон: Программы преподавания в частных школах зависят от запросов родителей, так что появление русского языка никого не удивит. Тем не менее единой программы не будет и в этом случае. Критерием оценки эффективности программы становятся внутренние тесты школы, а также аккредитация программы независимой комиссией либо независимый тест на уровне штата или страны. Например, наша школа "Россинка" получила аккредитацию всех своих программ и классов от WASC (Ассоциации школ и колледжей западного побережья), а это значит, что программа школы соответствует требованиям штата Калифорния и всего региона.

Для старшеклассников (от 15 лет) существует NEWL (Общегосударственный экзамен по иностранному языку). Результаты этого экзамена принимаются при поступлении во многие колледжи и университеты. Выпускники "Россинки" будут сдавать этот экзамен в мае 2021 года. Кроме того, можно сдать экзамены, которые проводит Институт Пушкина как для иностранцев, изучающих русский, так и для детей-билингвов.

Билингвальные школы Портленда тесно сотрудничают с Портлендским университетом, разрабатывают свои программы с учетом требований штата.

Мы, в свою очередь, планируем подобную работу с кафедрами славистики в Стенфорде и Беркли.

Какие возможности есть у русскоязычных специалистов Кремневой долины учить своих детей родному языку?

Наталья Вензон: 20 лет назад, когда я переехала в Кремниевую долину, здесь было два домашних детских садика с русскоязычными владельцами и соответственно русским языком, а также один привычный для нашего понимания большой садик с группами. Сейчас существует два больших сетевых садика и очень много домашних групп. Кроме "Россинки", в Сан-Франциско есть частная школа с изучением русского языка.

"Россинка" работает по типу воскресной школы?

Наталья Вензон: Нет, мы работаем шесть дней в неделю. В будни до обеда идет программа билингвальной школы (то есть английский и русский - 50 на 50 в киндергартене (так в США называется первый класс, в который дети идут по достижении 5 лет. - Прим. ред.), затем в третьем классе это соотношение уже 90 на 10, но в группе продленного дня все предметы изучаются на русском языке. Есть и субботняя школа для тех, кто живет далеко и может приезжать только раз в неделю.

Фото: REUTERS/Vincent Kessler
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10 процентов учебного времени в школе на русском… А что вы ждете на выходе?

Наталья Вензон: Несомненно, 10 процентов - это недостаточно. Но есть группы продленного дня с полным погружением в русский язык, интенсивная летняя программа с педагогами из России... Однако наша цель не язык как таковой, а изучение культуры, литературы, истории. Мы хотим, чтобы дети знали свои корни и гордились ими.

В Кремниевой долине вообще сложилась уникальная ситуация. Крупнейшие IT-компании, такие как Google, Apple, Facebook, научные гиганты и стартапы принимают на работу специалистов со всего мира. Долина - это настоящий плавильный котел разных культур и национальностей. Межкультурные детские и взрослые фестивали, ярмарки и события, в которых дети и взрослые "Россинки" принимают активное участие, - это способ познакомить со всем прекрасным, что есть в славянских культурах. А наши ежегодные новогодние театральные представления, которые собирают сотни семей, и не только русскоязычных. У нас появились американские поклонники. Наша философия и девиз - взаимопонимание культур ведет к миру на Земле.

В нынешней ситуации звучит слегка декларативно…

Наталья Вензон: А я убеждена, что наши дети смогут лучше договариваться друг с другом, чем сейчас договариваемся мы, их родители.

Понятно, народная дипломатия и так далее. Но сейчас время прагматичное. Какая мотивация у родителей, которые не собираются возвращаться в Россию, своих детей напрягать еще и русским языком?

Наталья Вензон: Да, есть дети, которые говорят: "Я американец и мне не нужен русский". Это определенный вызов для родителей и педагогов - не убеждать ребенка в том, что он обязан учить русский язык, но вызвать искренний интерес и любовь к языку и культуре. Чтобы в оригинале читать классиков и современников, свободно общаться с русскоязычными сверстниками и родственниками.

Нашим "спонсорам" - родителям также не нужно объяснять, что второй и даже третий язык это большой плюс при поступлении в университет. Кстати, отделы кадров крупных IT-компаний высоко ценят знание русского языка, так как работают с русскоязычным рынком. В США и в Кремниевой долине, в частности, много выходцев не только из России, но из всех стран - бывших республик Советского Союза, а также Польши, Чехии, Словакии, где изучали русский. Таким образом, большое количество детей уже как-то говорит или понимает по-русски. С нуля учить не надо, бери и развивай, кроме академических уроков можно обеспечить мощную языковую поддержку дома. К тому же родители ценят возможности изучения точных наук на русском - большой популярностью пользуются уроки обычно и олимпиадной математики, физики и химии.

Фото: РИА Новости
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На фоне санкционной политики, а иногда и русофобии в США, презентуя свою русскость, вы не рискуете стать отверженным в обществе?

Наталья Вензон: Абсолютно нет. Но тут я могу говорить только за себя. Ни наша школа, ни наши родители не почувствовали неприязни со стороны американского населения. Наоборот, наши программы и нашу миссию строить мосты между странами и воспитывать гражданина мира поддерживают. К примеру, мы получаем гранты от американских компаний, граждан и Интернациональной организации Ротари.

Ваш муж, серьезный американский бизнесмен, не посчитал открытие русской школы женским капризом?

Наталья Вензон: Я из семьи потомственных педагогов: мама - учитель математики, папа много лет был директором школы. Еще до рождения первого ребенка было решено, что русский язык будет первым у наших детей. Муж очень серьезно относится к их образованию, а также к вопросам образования и социальной ответственности бизнеса в целом. Поэтому проект создания русской школы был не моим капризом, а осознанным решением семьи. Я возглавила его как наиболее компетентный в этой области человек. К тому же это было моей мечтой, добавило сил и энтузиазма, помогло преодолеть трудности первых лет жизни в США.

Мнение

Наталья Вензон живет в Кремниевой долине (Silicon Valley). У нас это место часто называют Силиконовой долиной. Как все-таки правильно?

Свое объяснение предложил Левон Саакян, доцент кафедры общего и русского языкознания Института Пушкина. По его мнению, правильно - Кремниевая долина: "Для понимания, почему нормой в русском языке является форма "Кремниевая долина", стоит обратиться к значению слов: силикон - это полимер, а кремний - кристалл, материал, который используется в создании компьютеров и микрочипов. В английском языке слова "кремний" и "силикон" отличаются всего одной буквой: silicon и silicone, соответственно причина возникновения ошибочной версии - в неточном переводе".

Общество Образование Россия и США

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